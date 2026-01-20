  1. Home
Fantacalcio, 22° giornata di Serie A campionato 2025/2026

Il fantacalcio in tempo reale sulla 22a giornata del Campionato di Serie A. Informazioni per fantallenatori: consigli, convocati e pagelle

MILANO – La ventiduesima  giornata della Serie A 2025‑2026 si apre con  l’Inter al comando con 49 punti, inseguita da un Milan solido e determinato a quota 46, mentre il Napoli, terzo con 43 punti, continua a rimanere agganciato al treno scudetto.

Il turno si aprirà venerdì 23 gennaio alle 20:45, quando l’Inter ospiterà il Pisa a San Siro: un’occasione per i nerazzurri di consolidare il primato e mettere pressione alle rivali.

Il programma proseguirà il 24 gennaio, con tre sfide distribuite nell’arco della giornata: Como – Torino alle 15:00, Fiorentina – Cagliari alle 18:00 e Lecce – Lazio alle 20:45.

Domenica 25 gennaio sarà la giornata più ricca. Si parte alle 12:30 con Sassuolo – Cremonese, poi alle 15:00 doppio appuntamento con Atalanta – Parma e Genoa – Bologna. Alle 18:00 riflettori puntati sull’Allianz Stadium per Juventus – Napoli, una delle sfide più attese del turno, fondamentale per gli azzurri di Conte che vogliono restare in scia delle milanesi. In serata, alle 20:45, big match dell’Olimpico: Roma – Milan, una partita che può cambiare gli equilibri dell’alta classifica.

La giornata si chiuderà lunedì26 gennaio alle 20:45 con Verona – Udinese, sfida importante per la lotta salvezza.

Un turno intenso, distribuito su quattro giorni, che potrebbe ridisegnare la corsa scudetto e accendere ulteriormente un campionato già ricco di tensioni e sorprese.

Ricordiamo che tutte le gare saranno trasmesse in diretta su:

  • DAZN Italia e saranno visibili per i suoi clienti anche sulle smart tv di ultima generazione e su tutti i televisori collegati ad una console Playstation 4 o 5 oppure Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, a dispositivi quali Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Saranno visibili anche su Sky e in streaming su Sky Go e Now tv.
  • Zona DAZN (canale 214 satellite), che può essere attivata dagli utenti che siano già abbonati o da coloro che si abbonino al servizio DAZN, sia “DAZN Standard” che “DAZN Plus” purché siano clienti Sky tramite un abbonamento TV attivo, al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.
  • Lecce-Lazio, Juventus-Napoli e Hellas Verona-Udinese anche sui canali Sky.

CONSIGLI – PAGELLE

Venerdì 23 gennaio

20:45

Inter – Pisa

Sabato 24 gennaio

15:00

Como – Torino

18.00

Fiorentina – Cagliari

20:45

Lecce – Lazio

Domenica 25 gennaio

12:30

Sassuolo – Cremonese

15:00

Atalanta – Parma

Genoa – Bologna

18:00

Juventus – Napoli

20:45

Roma – Milan

Lunedì 26 gennaio

20:45

Verona – Udinese