Il fantacalcio in tempo reale sulla 22a giornata del Campionato di Serie A. Informazioni per fantallenatori: consigli, convocati e pagelle
MILANO – La ventiduesima giornata della Serie A 2025‑2026 si apre con l’Inter al comando con 49 punti, inseguita da un Milan solido e determinato a quota 46, mentre il Napoli, terzo con 43 punti, continua a rimanere agganciato al treno scudetto.
Il turno si aprirà venerdì 23 gennaio alle 20:45, quando l’Inter ospiterà il Pisa a San Siro: un’occasione per i nerazzurri di consolidare il primato e mettere pressione alle rivali.
Il programma proseguirà il 24 gennaio, con tre sfide distribuite nell’arco della giornata: Como – Torino alle 15:00, Fiorentina – Cagliari alle 18:00 e Lecce – Lazio alle 20:45.
Domenica 25 gennaio sarà la giornata più ricca. Si parte alle 12:30 con Sassuolo – Cremonese, poi alle 15:00 doppio appuntamento con Atalanta – Parma e Genoa – Bologna. Alle 18:00 riflettori puntati sull’Allianz Stadium per Juventus – Napoli, una delle sfide più attese del turno, fondamentale per gli azzurri di Conte che vogliono restare in scia delle milanesi. In serata, alle 20:45, big match dell’Olimpico: Roma – Milan, una partita che può cambiare gli equilibri dell’alta classifica.
La giornata si chiuderà lunedì26 gennaio alle 20:45 con Verona – Udinese, sfida importante per la lotta salvezza.
Un turno intenso, distribuito su quattro giorni, che potrebbe ridisegnare la corsa scudetto e accendere ulteriormente un campionato già ricco di tensioni e sorprese.
Ricordiamo che tutte le gare saranno trasmesse in diretta su:
- DAZN Italia e saranno visibili per i suoi clienti anche sulle smart tv di ultima generazione e su tutti i televisori collegati ad una console Playstation 4 o 5 oppure Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, a dispositivi quali Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Saranno visibili anche su Sky e in streaming su Sky Go e Now tv.
- Zona DAZN (canale 214 satellite), che può essere attivata dagli utenti che siano già abbonati o da coloro che si abbonino al servizio DAZN, sia “DAZN Standard” che “DAZN Plus” purché siano clienti Sky tramite un abbonamento TV attivo, al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.
- Lecce-Lazio, Juventus-Napoli e Hellas Verona-Udinese anche sui canali Sky.
CONSIGLI – PAGELLE
Venerdì 23 gennaio
20:45
Inter – Pisa
Sabato 24 gennaio
15:00
Como – Torino
18.00
Fiorentina – Cagliari
20:45
Lecce – Lazio
Domenica 25 gennaio
12:30
Sassuolo – Cremonese
15:00
Atalanta – Parma
Genoa – Bologna
18:00
Juventus – Napoli
20:45
Roma – Milan
Lunedì 26 gennaio
20:45
Verona – Udinese