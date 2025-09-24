Il fantacalcio in tempo reale sulla 5a giornata del Campionato di Serie A. Informazioni per fantallenatori: consigli, convocati e pagelle

La quinta giornata di Serie A 2025-2026 si preannuncia ricca di sfide decisive e incroci ad alta tensione, con la classifica che inizia a delineare le prime gerarchie. In vetta c’è il Napoli, a quota 12 punti, seguito dalla Juventus (10), mentre Milan e Roma inseguono a 9. L’Atalanta e la sorprendente Cremonese si attestano a 8, con Como, Cagliari e Udinese a 7. Più staccate Inter e Bologna (6), mentre Lazio, Sassuolo e Verona cercano riscatto a 3 punti.

Il programma si apre sabato 27 settembre alle 15:00 con Como-Cremonese, sfida tra due squadre in forma che vogliono consolidare la loro posizione nella parte alta della classifica. Alle 18:00 riflettori puntati su Juventus-Atalanta, scontro diretto tra seconda e quinta forza del campionato: i bianconeri cercano continuità, mentre la Dea vuole confermarsi dopo un buon avvio. In serata, alle 20:45, il Cagliari ospita l’Inter, chiamata a reagire dopo un avvio altalenante.

Domenica 28 settembre si apre con Sassuolo-Udinese alle 12:30, poi alle 15:00 doppio appuntamento: Pisa-Fiorentina, con entrambe in cerca di punti pesanti, e Roma-Verona, dove i giallorossi vogliono proseguire la rincorsa ai vertici. Alle 18:00 Lecce-Bologna mette di fronte due squadre in cerca di conferme, mentre il big match di giornata è alle 20:45: Milan-Napoli, sfida tra terza e prima in classifica, che potrebbe cambiare gli equilibri in vetta.

Chiude il turno lunedì 29 settembre con Parma-Torino alle 18:30 e Genoa-Lazio alle 20:45, due gare che potrebbero rivelarsi cruciali per le squadre in fondo alla classifica.

Ricordiamo che tutte le gare saranno trasmesse in diretta su:

DAZN Italia e saranno visibili per i suoi clienti anche sulle smart tv di ultima generazione e su tutti i televisori collegati ad una console Playstation 4 o 5 oppure Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, a dispositivi quali Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Saranno visibili anche su Sky e in streaming su Sky Go e Now tv.

Zona DAZN (canale 214 satellite), che può essere attivata dagli utenti che siano già abbonati o da coloro che si abbonino al servizio DAZN, sia “DAZN Standard” che “DAZN Plus” purché siano clienti Sky tramite un abbonamento TV attivo, al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Cagliari-Inter, Lecce-Bologna e Genoa-Lazio anche sui canali Sky.

CONSIGLI – CONVOCATI – PAGELLE

Sabato 27.settembre

15.00

Como-Cremonese

18:00

Juventus-Atalanta

20:45

Cagliari-Inter

Domenica 28 settembre

12:30

Sassuolo-Udinese

15:00

Pisa-Fiorentina

Roma-Verona

18:00

Lecce-Bologna

20:45

Milan-Napoli

Lunedì 29 settembre

18:30

Parma-Torino

20:45

Genoa-Lazio