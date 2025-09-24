Nizza-Roma: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Nizza-Roma di Mercoledì 24 settembre 2025: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Europa League

NIZZA – Questa sera, mercoledì 24 settembre, alle ore 21:00, la Roma scenderà in campo contro il Nizza per la prima giornata del girone unico di Europa League. Un debutto importante per la squadra di Gian Piero Gasperini, che vuole lasciarsi alle spalle l’eliminazione agli ottavi della scorsa stagione contro l’Athletic Bilbao e puntare a un cammino più ambizioso.

Indice:

La Roma arriva all’appuntamento forte della vittoria nel derby della Capitale contro la Lazio, deciso da un gol di Lorenzo Pellegrini. Tre punti pesanti che hanno rilanciato la squadra al quarto posto in Serie A con 9 punti. Il morale è alto, anche se l’assenza di Paulo Dybala, fermato da un infortunio rimediato contro il Torino, costringe Gasperini a rivedere l’assetto offensivo.

Dall’altra parte, il Nizza si presenta con il morale opposto: reduce da una pesante sconfitta per 4-1 contro il Brest in Ligue 1, i francesi occupano attualmente la dodicesima posizione in campionato. Un avversario ferito, ma da non sottovalutare, soprattutto davanti al proprio pubblico.

Nel girone, la Roma affronterà anche Lille, Viktoria Plzen, Rangers, Midtjylland, Celtic, Stoccarda e Panathinaikos: un percorso impegnativo, che richiederà continuità e concentrazione.

Tabellino in tempo reale

NIZZA: Diouf Y., Mendy A., Bah J., Dante, Louchet T., Vanhoutte C., Boudaoui H., Bard M., Sanson M., Boga J., Kevin. A disposizione: Abdi A., Abdul Samed S., Bombito M., Cho M., Clauss J., Diop S., Dupe M., Gouveia T., Jansson I., Moffi T., Peprah K., Zelazowski B. Allenatore: Haise F..



ROMA: Svilar M., Celik Z., Mancini G., Ndicka E., Rensch D., Kone M., El Aynaoui N., Tsimikas K., El Shaarawy S., Soule M., Dovbyk A.. A disposizione: Angelino, Cristante B., De Marzi G., Ferguson E., Ghilardi D., Gollini P., Hermoso M., Pellegrini Lo., Pisilli N., Wesley Franca Allenatore: Gasperini G..



Reti:

Convocati Roma

Portieri: De Marzi, Gollini, Svilar

Difensori: Rensch, Angelino, Ndicka, Tsimikas, Celik, Hermoso, Mancini, Wesley, Ghilardi

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, El Aynaoui, Kone, Pisilli

Attaccanti: Dovbyk, Ferguson, Soulé, El Shaarawy

L’arbitro

Cambio dell’ultima ora nella direzione arbitrale della gara. La UEFA ha comunicato che, al posto di Juan Martinez Munuera, inizialmente designato per dirigere l’incontro, sarà il connazionale Guillermo Cuadra Fernandez a fischiare l’inizio della sfida. Restano invece invariati gli assistenti: José Naranjo e Iván Masso Granado confermati lungo le linee laterali, mentre il ruolo di quarto uomo sarà affidato a Mateo Busquets Ferrer. In sala VAR, supervisionerà Carlos del Cerro Grande, con Cesar Soto Grado come assistente AVAR.

Presentazione del match

COME ARRIVA IL NIZZA – I padroni di casa dovrebbero schierarsi con un 3-4-2-1 compatto e dinamico, affidandosi tra i pali a Diouf, protetto dalla linea difensiva composta da Peprah, Bah e Bard. A centrocampo, spazio alla spinta di Clauss e Gouveia sulle fasce, con Boudaoui e Vanhoutte a presidiare la zona centrale. Sulla trequarti, Diop e Boga agiranno alle spalle dell’unica punta Moffi, chiamato a finalizzare il gioco orchestrato da mister Franck Haise.

COME ARRIVA LA ROMA – Gasperini dovrebbe rispondere con un 3-4-1-2 che punta su equilibrio e verticalità. In porta c’è Svilar, mentre la difesa è affidata a Celik, Mancini e Ndicka. Sulle corsie esterne, Rensch e Angelino garantiranno spinta e copertura, con Koné e Cristante a gestire il centrocampo. Sulla trequarti, il capitano Lorenzo Pellegrini sarà il riferimento creativo, pronto a innescare il tandem offensivo composto da Soulé e Ferguson, con quest’ultimo favorito su Dobvyk per partire dal primo minuto.

Probabili formazioni di Nizza-Roma

NIZZA (3-4-2-1): Diouf; Peprah, Bah, Bard; Clauss, Boudaoui, Vanhoutte, Gouveia; Diop, Boga; Moffi. Allenatore: Haise

ROMA (3-4-1-2): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Rensch, Koné, Cristante, Angelino; Pellegrini; Soulé, Ferguson. Allenatore: Gasperini

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta su Sky Sport e Sky Sport Calcio e in streaming su SkyGo e NOW.