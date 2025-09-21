Lazio-Roma: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Lazio-Roma di domenica 21 settembre 2025: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie A

ROMA – Domenica 21 settembre, nella cornice dello Stadio Olimpico andrà in scena Lazio-Roma, match valido per la terza giornata del campionato di Serie A 2025-2026; calcio di inizio alle ore 12:30.

Da una parte del campo ci saranno i biancocelesti, che affronteranno il derby dopo aver perso 1-0 in casa del Sassuolo con un gol nella ripresa di Fadera. La squadra di Sarri in questo inizio di stagione ha trovato una sola volta i tre punti quando vince con il Verona per quattro reti a zero nella seconda giornata. La Lazio arriva al derby con 3 punti in classifica.

Dall’altro lato ci sarà, come detto in precedenza, la Roma. Sono invece sei i punti per i giallorossi che dopo le due vittorie iniziali con Bologna e Pisa, entrambe per una rete a zero, hanno capitolato in casa contro il Torino di Marco Baroni soccombendo alla rete di Simeone arrivata nella ripresa. In seguito del derby la squadra di Gasperini sarà poi attesa dalla trasferta di Nizza in Europa League.

La gara sarà affidata all sig. Simone Sozza della sezione di Seregno coadiuvato da Baccini e Vecchi, il quarto uomo sarà Ayroldi, mentre al VAR andranno Massa e Di Paolo.

Tabellino in tempo reale

LAZIO: Provedel I., Marusic A., Gila M., Romagnoli A., Tavares N., Guendouzi M., Rovella N., Dele-Bashiru F., Pedro, Dia B., Zaccagni M.. A disposizione: Belahyane R., Cancellieri M., Castellanos T., Cataldi D., Farcomeni V., Furlanetto A., Hysaj E., Isaksen G., Mandas C., Noslin T., Patric, Pellegrini Lu., Pinelli P., Provstgaard O. Allenatore: Sarri M..



ROMA: Svilar M., Celik Z., Mancini G., Ndicka E., Rensch D., Kone M., Cristante B., Angelino, Pellegrini Lo., Soule M., Ferguson E.. A disposizione: Baldanzi T., Buba Aboubacar, Dovbyk A., El Aynaoui N., El Shaarawy S., Ghilardi D., Gollini P., Pisilli N., Tsimikas K., Vasquez Llach D. S., Ziolkowski J. Allenatore: Gasperini G..



Reti:

I convocati della Lazio

Portieri: Furlanetto, Mandas, Provedel;

Difensori: Gila, Hysaj, Marusic, Nuno Tavares, Patric, Pellegrini, Provstgaard, Romagnoli;

Centrocampisti: Belahyane, Cataldi, Dele-Bashiru, Farcomeni, Guendouzi, Pinelli, Rovella;

Attaccanti: Cancellieri, Castellanos, Dia, Isaksen, Noslin, Pedro, Zaccagni.

I convocati della Roma

Portieri: Vasquez, Gollini, Svilar

Difensori: Rensch, Angelino, Ndicka, Tsimikas, Celik, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Sangaré, Ghilardi

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, El Aynaoui, Kone, Baldanzi, Pisilli

Attaccanti: Dovbyk, Ferguson, Soulé, El Shaarawy

L’arbitro

I precedenti in campionato tra le due squadre sono 164, nei quali la Roma ha trionfato 59 volte, mentre la Lazio 43. Sono invece i pareggi a fare da padrone, infatti Lazio e Roma si sono divise la posta in palio per ben 62 volte. Extra campionato le due compagini si sono trovate faccia a faccia “solo” in 21 occasioni: otto vittorie per la Lazio, dieci per la Roma e, in questo caso, solo tre pareggi. Nell’ultimo precedente giocato il 13 aprile scorso le due squadra sono uscite dal campo con un 1-1 con le rete di Romagnoli per i biancocelesti e Soulè per i giallorossi.

I precedenti tra Lazio e Roma

Presentazione del match

QUI LAZIO – La Lazio allenata da Maurizio Sarri scenderà in campo con il 4-3-3. In porta ci sarà Ivan Provedel, i terzini saranno Marusic e Tavares con Romagnoli e Mario Gila a completare il reparto difensivo. I tre in mediana saranno Guendouzi, Cataldi e Dele-Bashiru, mentre il tridente offensivo sarà composto da Cancellieri, Castellanos e Zaccagni

QUI ROMA – La Roma allenata da Gasperini risponderà con il 3-4-2-1. Tra i pali andrà Svilar con Celik, Mancini e Ndicka a formare il tridente difensivo. Larghi a centrocampo ci saranno Wesley e Angelino con Konè e Crisgtanta completare la mediana centralmente. Dietro all’unica punta Ferguson agiranno Soule ed El Aynaoui.

Le probabili formazioni di Lazio-Roma

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Cataldi, Belahyane; Cancellieri, Castellanos, Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, N’Dicka; Wesley, Koné, Cristante, Angelino; Soulé, El Aynaoui; Ferguson. Allenatore: Giampiero Gasperini.

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro Lazio-Roma valido per la terza giornata del campionato di Serie A 2025-2026 sarà trasmessa in diretta tv su DAZN. Sarà visibile per gli utenti DAZN anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all’applicazione, su tutti i televisori collegati a una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX oppure a un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. Gli utenti DAZN che lo preferissero, potranno vedere Lazio-Roma in diretta streaming anche sui dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, e sul proprio personal computer o notebook, in questo caso semplicemente collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.