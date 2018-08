Fantamagic, torna il fantacalcio online 2018 – 2019

Dal 6 agosto sarà possibile costruire la propria squadra e sfidare i propri avversari nei tre tornei gratuiti. Le date principali e informazioni sul gioco

Il conto alla rovescia per la nuova stagione 2018 – 2019 del fantacalcio sta terminando. Da lunedì 6 agosto infatti Fantamagic.it, uno dei principali games online sul fantacalcio riparte con la nuova stagione. Tre tornei per sognare un posto nell’albo d’oro dei più forti d’Italia. Un’esperienza di gioco virtuale nata nel lontano 2002 e in grado di conquistare i cuori di oltre 100mila iscritti da tutto lo stivale.

Come si gioca

Nei panni del fantallenatore e prima ancora di manager il primo obiettivo è quello di costruire una squadra di 25 elementi (3 portieri, 8 difensori, 8 centrocampisti, 6 attaccanti) avendo a disposizione 300 crediti virtuali. Ogni giocatore ha un suo prezzo e bisognerà far attenzione a non sforare il budget iniziale. Durante la stagione sarà possibile modificare la propria rosa con singole operazioni di mercato. Ogni giornata è necessario inviare la propria formazione scegliendo il modulo di gioco preferito. I giocatori concorrono a formare il punteggio grazie ai loro voti e ai bonus – malus che otterranno. Questo punteggio regolerà la doppia classifica, a scontri diretti (dove a seconda del punteggio si ottiene un numero di gol realizzati) e a somma punti generale.

Date principali

Il 6 agosto dalle 16 apertura del calciomercato per costruire la propria rosa. Una volta realizzata fino alle ore 23:59 del 16 agosto si potranno effettuare illimitate operazioni di mercato. Quindi durante la stagione si avranno complessivamente 80 cambi da utilizzare. I giocatori ogni settimana possono cambiare nel valore secondo le loro prestazioni. Per chi già è iscritto al gioco e quindi ha un girone iniziale di appartenenza potrà conservare lo stesso inviando entro le 23:59 del 16 agosto una rosa e formazione valida. Le iscrizioni gratuite al gioco sono sempre aperte. Le date sono valide per i due tornei di Serie A mentre per la Serie B si attende l’uscita del calendario per ufficializzare le varie date.

Consigli online quotidiani

Calciomagazine.net in collaborazione con Fantacalcionews.com realizza articoli durante la stagione e prima della stessa che saranno contenuti nell’apposita sezione dedicata ai consigli fantacalcio. Si partirà con le guide sulle protagoniste con informazioni sui giocatori più interessanti mentre durante l’anno ci saranno le pagelle realizzate dalla redazione e altri pezzi su mercato e consigli vari. Non resta che augurare a tutti una nuova entusiasmante stagione di fantacalcio per scoprire i nuovi numeri uno.