Pronostici del 6 agosto: campionati esteri in primo piano

I suggerimenti per le scommesse sulle partite di lunedì. Bolletta dedicata ai massimi campionati svedese, danese, norvegese e rumeno

I pronostici di lunedì 6 agosto sono dedicati ai massimi campionati svedese, danese, norvegese e rumeno, che ormai hanno riaperto i battenti da qualche settimana. Sono state selezionate sei gare, che siamo andate ad analizzare nel dettaglio.

Elfsborg-Ostersunds goal (ore 19)

Gara valida per la sedicesima giornata del massimo campionato svedese. Le due squadre si sono incontrate lo scorso 28 luglio e in quella occasione ad avere la meglio è stato l’Ostersunds che ha vinto per 1-0. In classifica l’Elfsborg è, dodicesimo con 27 punti, l’Ostersunds quinto a quota 16.

Sundsvall-Norrkoping over 2,5 (ore 19)

Anche Sundsvall-Norrkoping è gara valida per la sedicesima giornata del massimo campionato svedese. I padroni di casa provengono dal pari rimediato in trasferta sul campo del Djurgarden e in classifica sono ottavi con 22 punti. Otto lunghezze in più per gli ospiti, reduci dalla sconfitta rimediata in trasferta sul campo del Malmo.

Vendyssel-Aalborg 2 (ore 19)

Incontro valevole per la quarta giornata del massimo campionato danese. Il Vendyssel proviene dalla sconfitta rimediata in trasferta sul campo del Nordsjaelland e in classifica è quinto con 6 punti. Stesse lunghezze per l’Aalborg, sesto, che nel turno precedente ha perso in casa del Copenaghen.

Brann-Start 1 (ore 19)

Testa-coda nella diciassettesima giornata del massimo campionato norvegese. Il Brann proviene dalla sconfitta rimediata in trasferta sul campo dell’Haugesund e in classifica è secondo con 35 punti, a -1 dalla capolista Rosenborg. Ventun lunghezze in meno per lo Start, penultimo, che nel turno precedente ha vinto in casa contro lo Stabaek.

Vitorul Constanta-Voluntari 1 (ore 17)

Scontro di bassa classifica nella terza giornata del massimo campionato rumeno. Il Vitorul proviene dal pareggio ottenuto in trasferta sul campo del Concordia e in classifica è terzultimo con un solo punto. Stesse lunghezze ma penultima posizione per il Voluntari, che nel turno precedente ha pareggiato in casa con il Gaz Metan.

Gaz Metan-Dinamo Bucuresti (oe 20)

Match valido per la terza giornata del massimo campionato rumeno. Il Gaz Metan proviene dal pareggio ottenuto in trasferta sul campo del Voluntari e in classifica è quinto con 4 punti. Stesse lunghezze per il Dinamo Bucuresti, quarto, che nel turno precedente ha pareggiato in casa del FSCB.

Riepilogo della partite: la schedina consigliata per le partite del 6 agosto 2018

Elfsborg-Ostersunds goal (1,60)

Sundsvall-Norrkoping over 2,5 (1,72)

Vendyssel-Aalborg 2 (2,10)

Brann-Start 1 (1,38)

Vitorul Constanta-Voluntari 1 (1,75)

Cs Gaz Meta Medias-Fc Dinamo Bucuresti 1948 under 2,5 (1,70)

TOTALE VINCITA INDICATIVA CON UNA GIOCATA DA 10 euro -> 237