Il Fantacalcio di Serie A 2019 – 2020 torna con Fantamagic

Al via iscrizioni e calciomercato, si entra nella fase clou della stagione, quella dove preparare al meglio la propria squadra

ROMA – Il countdown per l’inizio del nuovo campionato di Serie A prosegue. Sabato 24 agosto saremo pronti, con l’anticipo Parma – Juventus, a seguire assieme la nuova stagione. Cresce come ogni anno l’attenzione per il fantacalcio che tra aste private tra amici e giochi online continua a regalare emozioni. Fantamagic da 17 anni ci accompagna nell’avventura con i mister più preparati d’Italia alla conquista del titolo nazionale. Lo fa con tre giochi, due dedicati alla Serie A e uno alla Serie B. Fantamagic.it ovvero il Fantamagic Classic è quello che negli anni ha fatto appassionare oltre 100mila persone e che mantenendo la sua formula base riesce a far divertire anche chi è alle prime armi e la versione PRO.

Tra classifica a somma punti e gironi da 20 squadre a scontri diretti con promozioni e retrocessioni offre spunti per il divertimento gratuito. Inoltre quest’anno, per venire incontro a ritardatari e a un calcio mercato ancora in pieno fermento ha deciso di tenere i cambi illimitati fino all’inizio del primo turno di campionato. Il regolamento non prevede stravolgimenti rispetto alla scorsa stagione e nei prossimi giorni saranno disponibili i nuovi giorni e annesso calendario.

Sono intanto disponibili le quotazioni dei giocatori appartenenti alle 20 protagoniste con Brescia, Lecce ed Hellas Verona che hanno preso il posto di ChievoVerona, Frosinone ed Empoli. Nei prossimi giorni andremo a vedere più da vicino le varie rose, studiando perchè no i nuovi innesti che potrebbero essere presi in considerazione per il fantamercato. Sono inoltre in aggiornamento le probabili formazioni verso la 1° giornata nell’apposita sezione di Calciomagazine. Le partite di Serie A saranno seguire dalla A alla Z partendo dalle probabili formazioni fino alle dirette live con le nostre webcronache e a seguire tabellini, highlights e pagelle utilizzate dai due campionati Fantamagic dedicati alla massima serie.

Ricordiamo che è possibile registrarsi gratuitamente in qualsiasi momento e che chi ha già una registrazione potrà utilizzare quella per formare la squadra. Come in ogni stagione è fondamentale costruire rosa e formazione per essere inquadrati in un girone anche se siamo già presenti dalla scorsa stagione. Per la versione PRO non cambia nulla se non i bonus e malus che sono differenti anche come valore.

Non ci resta dunque che tuffarsi nel magico mondo del fantacalcio e vivere ogni giornata con la massima intensità lavorando sodo in questa prima fase per allestire la rosa più competitiva. Di seguito riepiloghiamo i link utili per giocare gratis con i fantasy game proposti da Fantamagic: