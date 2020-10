Ferencvarosi TC – Dinamo Kiev 0-2: cronaca diretta, risultato in tempo reale

La partita Ferencvarosi – Dinamo Kiev del 28 ottobre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la seconda giornata del Gruppo G di Champions League, calcio d’inizio alle ore 21:00

BUDAPEST – Questa sera, mercoledì 28 Ottobre, alle ore 21:00 si giocherà Ferencvarosi – Dinamo Kiev, match valevole per la seconda giornata del Gruppo G di Champions League 2020/2021.

Cronaca e tabellino minuto per minuto

RISULTATO IN DIRETTA: FERENCVáROSI TC-DINAMO KIEV 0-2 45' Duplice fischio del direttore di gioco, le squadre vanno all'intervallo. Restate collegati per non perdervi il secondo tempo dell’incontro 41' La palla finisce in rete! Carlos de Pena con una conclusione di sinistro, assist di Vitaliy Buyalskiy ha superato il portiere 28' Cambia il risultato, Viktor Tsygankov battendo il portiere dal dischetto (rigore procurato da ) segna il gol 27' Inflessibile il direttore di gioco che sventola il cartellino giallo per Igor Kharatin 21' Cartellino di color giallo per Marcel Heister 13' Il direttore di gara sventola il cartellino per Somália, autore dell'intervento scorretto 1' Ci siamo, battuto il calcio di inizio di Ferencvárosi TC e Dinamo Kiev!

Un saluto ai lettori di Calciomagazine, benvenuti al live della partita Ferencvárosi TC - Dinamo Kiev, siamo pronti a seguire assieme l'incontro FERENCVáROSI TC: Dénes Dibusz; Gergő Lovrencsics, Adnan Kovačević, Miha Blažič, Marcel Heister, Somália, Tokmac Nguen, Oleksandr Zubkov, Igor Kharatin, Dávid Sigér, Isael. A disposizione: Ádám Bogdán, Márton Bánki, Abraham Frimpong, Endre Botka, Lasha Dvali, Aïssa Laïdouni, Róbert Mak, Roko Baturina, Franck Boli. Allenatore: Serhiy Rebrov.



DINAMO KIEV: Denis Boyko; Denys Popov, Illia Zabarnyi, Tomasz Kędziora, Sergiy Sydorchuk, Mykola Shaparenko, Viktor Tsygankov, Oleksandr Karavayev, Vitaliy Buyalskiy, Carlos de Pena, Vladyslav Supryaga. A disposizione: Ruslan Neshcheret, Artem Shabanov, Oleksandr Syrota, Tudor Băluţă, Volodymyr Shepeliev, Bohdan Liedniev, Oleksandr Andrievsky, Denys Garmash, Mikkel Duelund, Benjamin Verbič, Heorhii Tsitaishvili, Gerson Rodrigues. Allenatore: Mircea Lucescu.



Reti: al 28' pt Viktor Tsygankov, al 41' pt Carlos de Pena.



Reti: al 28' pt Viktor Tsygankov, al 41' pt Carlos de Pena.

Ammonizioni: al 21' pt Marcel Heister (FER), al 13' pt Somália (FER), al 27' pt Igor Kharatin (FER).

La presentazione del match

Da una parte i padroni di casa, i quali nella prima giornata del girone hanno subito una goleada al Camp Nou contro il Barcellona, con il risultato finale di 5-1. Dall’altra parte la squadra ospite, la quale nel turno precedente ha resistito un tempo in casa contro la Juventus, per poi subire la sconfitta con il risultato di 0-2. Le due formazioni cercheranno quindi di ottenere i primi punti in un girone iniziato per entrambe nel peggiore dei modi.

QUI FERENCVAROSI – Incontro fondamentale per gli ungheresi, che dopo la prevedibile sconfitta a Barcellona devono assolutamente battere gli ucraini in casa. Rebrov dovrebbe schierare Dibusz tra i pali, Blazic e Divali centrali con Lovrencsics e Heister terzini, davanti alla difesa Laidouni e Kharatin, mentre in avanti dietro all’unica punta Boli dovrebbero agire da destra a sinistra Zubkov, Isael e Nguen.

QUI DINAMO KIEV – Lucescu dopo la sconfitta contro la Juventus punterà sul 4-3-3 per provare il colpaccio a Budapest. Dovrebbero quindi scendere in campo Bushchan in porta, Syrota e Zabarnyi centrali con Kedziora e Mykolenko terzini, a centrocampo da destra a sinistra Buyalskyi, Sydorchuk e Garmash, mentre in avanti come ali Tsygankov e De Pena supporteranno la punta centrale Supryanka.

Dove vedere la partita in streaming

L’incontro Ferencvarosi TC – Dinamo Kiev del 28 ottobre 2020, valido per la seconda giornata del gruppo G della Champions League 2020/2021, verrà trasmesso in diretta esclusiva su Sky Sport. Partita disponibile anche in streaming su Sky Go, servizio riservato agli abbonati Sky e usufruibile tramite pc, smartphone e tablet. In alternativa si potrà ricorrere a Now Tv che, previo abbonamento, consente di assistere ai programmi Sky.

Le probabili formazioni delle due squadre

FERENCVAROSI TC (4-2-3-1): Dibusz; Lovrencsics, Blazic, Divali, Heister; Laidouni, Kharatin; Zubkov, Isael, Nguen; Boli. Allenatore: Rebrov.

DINAMO KIEV (4-3-3): Bushchan; Kedziora, Syrota, Zabarnyi, Mykolenko; Buyalskyi, Sydorchuk, Garmash; Tsygankov, Supryanka, De Pena. Allenatore: Lucescu.

STADIO: Groupama Arena