Fermana – Modena 0-4: diretta live e risultato finale

La partita Fermana – Modena del 19 settembre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con tabellino, dove vedere il match valido per la 4° giornata del Girone B di Serie C 2021/2022

La cronaca ed il tabellino minuto per minuto

RISULTATO FINALE: FERMANA FC-MODENA 0-4

SECONDO TEMPO

90′ L’arbitro dice che basta così, finisce la partita tra Fermana FC e Modena con il risultato di 0 a 4. Vi ringraziamo per averci seguito e appuntamento ai nuovi live

85′ Gol! Marco Armellino! e risultato che cambia

65′ Gol per Modena, in gol Andrea Ingegneri! Il punteggio è di 0 a 3

57′ Mattia Minesso segna su ! Cambia il punteggio della partita, siamo 0 a 2

46′ Le squadre sono tornate al centro del campo per il secondo tempo, l’arbitro da nuovamente inizio alle ostilità!

PRIMO TEMPO

45′ Squadre che abbandonano il terreno di gioco dopo il primo tempo, siamo all’intervallo sul punteggio di 0 a 4. Qualche minuto e ci ritroveremo per commentare il secondo tempo

26′ Gol di Fabio Scarsella! Superato il portiere, si modifica il risultato. Adesso siamo 0 a 1

1′ L’arbitro da inizio alla partita!

Fermana FC – Modena in campo, siamo pronti a commentare il match nella speranza di divertici assieme

Tabellino

FERMANA (4-3-3): S. Moschin; N. Sperotto (dal 17′ st L. Grossi), E. Blondett, M. Alagna, S. Rossoni, D. Mordini, G. Urbinati (dal 27′ pt M. Mbaye), G. Capece, M. Frediani (dal 35′ st S. Lovaglio), O. Pannitteri, P. Rovaglia. A disposizione: P. Ginestra, J. Corinus, F. Rodio, G. Graziano, F. Pistolesi, G. Bugaro, L. Cognigni, A. Nepi, D. Bolsius. Allenatore: Maurizio Domizzi.

MODENA (4-3-3): R. Gagno; M. Ciofani, A. Ingegneri, A. Pergreffi, F. Gerli, M. Minesso (dal 24′ st G. Giovannini), M. Di Paola (dal 38′ st R. Rabiu), F. Scarsella (dal 30′ st M. Armellino), Dentello, L. Tremolada (dal 1′ st N. Mosti), A. Marotta. A disposizione: A. Narciso, T. Maggioni, F. Ponsi, F. Renzetti, R. Baroni, E. Duca, R. Ogunseye, N. Bonfanti. Allenatore: Attilio Tesser.

Reti: al 26′ pt Fabio Scarsella, al 12′ st Mattia Minesso, al 20′ st Andrea Ingegneri, al 40′ st Marco Armellino.



Ammonizioni: al 7′ st M. Alagna (FER), al 48′ st A. Nepi (FER), al 38′ pt M. Di Paola (MOD), al 10′ pt Dentello (MOD).

La presentazione del match

FERMO – Domenica 19 settembre, alle ore 17.30, si giocherà Fermana – Modena, match valido per la quarta giornata del Girone B di Serie C 2021/2022. I padroni di casa vengono dalla sconfitta casalinga di misura contro il Montevarchi e in classifica hanno un solo punto; nelle ultime cinque sfide hanno ottenuto un pareggio e quattro sconfitte. Gli ospiti, invece, sono reduci dalla vittoria per 4-0 contro l’Imolese e prima ancora dal pari casalingo a reti bianche contro il Teramo e sono a quota 3; nelle ultime cinque gare hanno vinto due volte e pareggiato tre. Arbitrerà Michele Di Cairano di Ariano Irpino, coadiuvato dagli assistenti Marco Belsanti di Bari e Mattia Politi di Lecce; quarto ufficiale Gilberto Gregoris di Pescara.

QUI FERMANA – Probabile modulo 4-3-3 per la Fermana con Moschin in porta e retroguardia formata dalla coppia centrale Blondett-Sperotto e ai lati da Rossoni e Mordini. A centrocampo Urbinati, Capece e Mbaye. Tridente offensivo composto da Bolsius , Frediani e Marchi .

QUI MODENA – Tesser opterà per il 4-3-1-2. Davanti a Gagno, ci saranno Ciofani, Ingegneri, Pergreffi e Ponsi. A centrocampo Armellino, Gerli e Scarsella. Sulla trequarti Tremolada, a supporto di Marotta ed Ogunseye.

Le probabili formazioni di Fermana – Modena

FERMANA (4-3-3): Moschin; Rossoni, Blondett, Sperotto, Mordini; Urbinati, Capece, Mbaye; Bolsius , Frediani , Marchi. Allenatore: Maurizio Domizzi.

MODENA (4-3-1-2): Gagno; Ciofani, Ingegneri, Pergreffi, Ponsi; Armellino, Gerli, Scarsella; Tremolada; Ogunseye, Marotta. Allenatore: Attilio Tesser

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Fermana – Modena verrà trasmesso in diretta e in esclusiva su Eleven Sports: potrà essere seguita previa sottoscrizione di un abbonamento, mensile o stagionale a seconda del pacchetto scelto, che consente la visione di tutte le partite del campionato di Serie C.