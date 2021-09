Juventus U23 – Pro Vercelli 0-2: diretta live e risultato finale

La partita Juventus U23 – Pro Vercelli del 19 settembre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con tabellino, dove vedere il match valido per la quarta giornata del Girone A di Serie C

La cronaca ed il tabellino minuto per minuto

RISULTATO FINALE: JUVENTUS II-PRO VERCELLI 0-2

SECONDO TEMPO

90′ Termina qui l’incontro tra Juventus II e Pro Vercelli, 0 a 2 il punteggio finale. Calciomagazine vi ringrazia per averci scelto e vi aspetta per nuove cronaca da vivere assieme

57′ Rete! Mattia Rolando supera l’estremo difensore e cambia il risultato ora siamo 0 a 2

46′ Al via il secondo tempo di Juventus II-Pro Vercelli. Vediamo se cambierà qualcosa in campo

PRIMO TEMPO

45′ Si va negli spogliatoi con il punteggio di 0 a 2. Piccola sosta e ci ritroviamo nuovamente per il secondo tempo

17′ La palla termina in rete! Alessandro Macchioni! Cambia il punteggio che adesso è di 0 a 1

1′ L’arbitro da inizio alla partita!

Juventus II – Pro Vercelli in campo, siamo pronti a commentare il match nella speranza di divertici assieme

Tabellino

JUVENTUS U23 (4-3-3): F. Israel; D. Leo (dal 27′ st M. Compagnon), K. De Winter, D. Stramaccioni, M. Anzolin, G. Leone (dal 35′ st E. Zuelli), A. Sersanti (dal 18′ st N. Sekulov), M. Ake, F. Miretti, N. Cudrig, M. Soule. A disposizione: M. Raina, G. Garofani, A. Riccio, T. Barbieri, M. Palumbo, E. Pecorino, C. Da Graca, A. Brighenti. Allenatore: Lamberto Zauli.

PRO VERCELLI (4-3-3): N. Tintori; A. Cristini, A. Macchioni, A. Masi, C. Crialese, S. Emmanuello (dal 21′ st R. Iezzi), T. Awua, L. Belardinelli (dal 45′ st L. Rizzo), G. Bruzzaniti (dal 21′ st M. Vitale), G. Comi, M. Rolando. A disposizione: D. Rendic, S. Auriletto, A. Carosso, G. Clemente, A. Sangiorgio, B. Erradi, C. Silenzi, C. Bunino, M. Della Morte. Allenatore: Giuseppe Scienza.

Reti: al 17′ pt Alessandro Macchioni, al 12′ st Mattia Rolando.

Ammonizioni: al 48′ st D. Stramaccioni (JUV), al 38′ pt G. Leone (JUV), al 8′ st A. Sersanti (JUV), al 27′ pt T. Awua (PRO), al 14′ st M. Rolando (PRO), al 39′ st R. Iezzi (PRO).

La presentazione del match

ALESSANDRIA – Oggi pomeriggio alle ore 17:30 ci sarà Juventus U23–Pro Vercelli, incontro valido per la quarta giornata del Girone A di Serie C. Si affrontano due delle squadre più forti dell’intero raggruppamento, con diversa struttura ma stesso obiettivo: vincere. La Juventus U23 ha conquistato tre punti in due giornate, dovendo recuperare ancora la gara con la Triestina. Nell’ultimo turno è arrivata la sconfitta per 1-0 contro la Pro Patria, a cui ha fatto seguito il bel successo per 3-2 in Coppa Italia contro la FeralpiSalò. Domani i bianconeri affronteranno un ostacolo davvero duro, una Pro Vercelli in gran forma che ha conquistato tre vittorie su tre in campionato. Attualmente è seconda in classifica per differenza reti rispetto al Padova, anch’esso a bottino pieno. L’eliminazione in Coppa Italia contro l’Albinoleffe non ha scalfito entusiasmo e forma di una nobile compagine che punta a fare la voce grossa in Serie C. Ci si aspetta dunque una partita tirata ed equilibrata, oltre ad un bel calcio. Chi la spunterà?

QUI JUVENTUS U23 – Zauli si schiera con il 4-3-3. Fra i pali Israel, davanti a lui Leo, de Winter, Stramaccioni ed Anzolin. A centrocampo Sersanti, Leone e Zuelli. In attacco il trio formato da Akè, Pecorino e Sekulov.

QUI PRO VERCELLI – Nardecchia risponde col 3-5-2. In porta Tintori, coadiuvato nel pacchetto arretrato da Auriletto, Masi e Macchioni. A centrocampo Bruzzaniti, Emmanuello, Belardinelli, Awua ed Iezzi. In avanti Rolando e Comi.

Le probabili formazioni di Juventus U23 – Pro Vercelli

JUVENTUS U23 (4-3-3): Israel; Leo, de Winter, Stramaccioni, Anzolin; Sersanti, Leone, Zuelli; Akè, Pecorino, Sekulov. Allenatore: Zauli

PRO VERCELLI (3-5-2): Tintori; Auriletto, Masi, Macchioni; Bruzzaniti, Emmanuello, Belardinelli, Awua, Iezzi; Rolando, Comi. Allenatore: Nardecchia

Dove vederla in TV ed in streaming

La partita, in programma per oggi alle ore 17:30, sarà visibile in diretta televisiva ed in streaming su Sky Sport (canale 252) ed Eleven Sports. Potrete seguire la diretta testuale del match sul nostro sito.