Viterbese – Cesena 0-1: diretta live e risultato finale

La partita Viterbese – Cesena del 19 settembre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con tabellino, dove vedere il match valido per la 4° giornata del Girone B di Serie C 2021/2022

La cronaca ed il tabellino minuto per minuto

RISULTATO FINALE: VITERBESE-CESENA 0-1

SECONDO TEMPO

90′ L’arbitro controlla il proprio cronometro e decreta la fine della partita Viterbese – Cesena. Il punteggio finale è dunque di 0 a 1. Vi ringraziamo per averci scelto e appuntamento alle nostre prossime dirette

75′ Gol! Mattia Bortolussi riesce a trovare la via della rete

46′ L’arbitro fischia l’inizio del secondo tempo tra Viterbese e Cesena. Ci prepariamo a vivere assieme un altro tempo

PRIMO TEMPO

45′ Finisce il primo tempo di Viterbese-Cesena. Appuntamento fra qualche minuto per seguire la ripresa del match

1′ Fischio iniziale del match!

Un saluto da Calciomagazine, benvenuti alla diretta di Viterbese – Cesena. Squadre a centrocampo pronte a partire

Tabellino

VITERBESE (4-3-3): L. Bisogno; J. van der Velden, O. Urso, N. Ricchi, D. Pavlev, R. Calcagni, L. Megelaitis (dal 20′ st F. Foglia), F. Marenco (dal 38′ st A. Errico), L. Capanni, E. Volpicelli, O. Murilo. A disposizione: R. Daga, M. Fracassini, D. D’Ambrosio, D. Alberico, M. Zanon, M. Adopo, S. D’Uffizi, M. Simonelli, E. Tassi. Allenatore: Alessandro Dal Canto.

CESENA (4-3-3): M. Nardi; A. Ciofi, E. Mulè, F. Ardizzone, M. Yabre (dal 37′ st C. Pogliano), D. Steffè, C. Ilari (dal 28′ st T. Berti), N. Rigoni (dal 13′ st N. Pierini), M. Bortolussi, S. Caturano, G. Zecca. A disposizione: D. Fabbri, E. Benedettini, T. Lepri, A. Brambilla, C. Shpendi, D. Munari, R. Tonin, G. Nannelli. Allenatore: William Viali.

Reti: al 30′ st Mattia Bortolussi.

Ammonizioni: al 3′ st J. van der Velden (VIT), al 40′ st E. Tassi (VIT), al 18′ pt G. Zecca (CES), al 48′ st D. Munari (CES).

La presentazione del match

VITERBO – Domenica 19 settembre, alle ore 17.30, si giocherà Viterbese – Cesena, match valido per la quarta giornata del Girone B di Serie C 2021/2022. I padroni di casa vengono dal successo casalingo per 3-1 contro la Turris e in classifica hanno un solo punto; nelle ultime cinque sfide hanno ottenuto due vittorie, un pareggio e due sconfitte. Gli ospiti, invece, sono reduci dalla sconfitta casalinga per 1-2 contro l’Entella in Coppa Italia e prima ancora dal pari interno a reti inviolate contro l’Imolese in campionato, dove sono a quota 5; nelle ultime cinque gare hanno vinto due volte, pareggiato due e perso una. Arbitrerà

QUI VITERBESE – La Viterbese dovrebbe scendere in campo col modulo 3-4-2-1 con Bisogno tra i pali e retroguardia formata da D’Ambrosio, Martinelli e Junior. In mezzo al campo Calcagni e Foglia; sulle fasce Fracassini e Ricchi. Sulla trequarti Simonelli e Alberico, di supporto all’unica punta Capanni.

QUI CESENA – Probabile modulo 4-3-3 per il Cesena con Benedettini in porta e difesa composta dalla coppia centrale Ciofi-Mulé e ai lati da Lepri e Pogliano. In mezzo al campo Rigoni e Bernardi; sulle fasce Munari e Zecca. Davanti Tonin e Pierini.

Le probabili formazioni di Viterbese – Cesena

VITERBESE (3-4-2-1): Bisogno; D’Ambrosio, Martinelli, Junior; Fracassini, Calcagni, Foglia, Ricchi; Simonelli, Alberico; Capanni. Allenatore: Dal Canto.

CESENA (4-4-2): Benedettini, Lepri, Ciofi, Mulè Pogliano; Munari, Rigoni, Bernardi; Zecca, Tonin, Pierini. Allenatore: Viali.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Viterbese – Cesena verrà trasmesso in diretta e in esclusiva su Eleven Sports: potrà essere seguita previa sottoscrizione di un abbonamento, mensile o stagionale a seconda del pacchetto scelto, che consente la visione di tutte le partite del campionato di Serie C.