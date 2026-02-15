Ferrandina-Barletta 0-2: diretta live e risultato finale | Serie D

Diretta Ferrandina-Barletta di Domenica 15 febbraio 2026: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie D

FERRANDINA – Domenica 15 febbraio 2026, lo Stadio Comunale Santa Maria ospiterà la partita Ferrandina-Barletta, sfida valida per la ventiquattresima giornata del Girone H di Serie D. Il fischio di inizio è previsto per le ore 14.30.

Nel match tra Ferrandina e Barletta, la formazione ospite parte con i favori del pronostico. A indicarlo è la posizione in classifica delle due squadre: il Ferrandina, infatti, è al sedicesimo posto grazie a 6 vittorie, 6 pareggi e 11 sconfitte, segno di un cammino non ottimale. Il Barletta, invece, si ritrova al terzo posto dopo 11 vittorie, 9 pareggi e 3 sconfitte, mostrando un ottimo ruolino di marcia. Alla luce dei dati, il Barletta sembra avere maggiori probabilità di imporsi, potendo contare su una classifica favorevole e una stagione finora positiva, mentre il Ferrandina dovrà puntare su una prestazione molto solida per provare a sorprendere gli avversari.

Sulla base dei dati statistici, possiamo notare che il Ferrandina, con 16 gol segnati e 24 subiti, presenta una differenza reti di -8. Allo stesso tempo, il Barletta ha un record di 32 gol segnati e 13 subiti, con una differenza di 19. L’analisi complessiva conferma quindi l’esistenza di una significativa differenza tra le due squadre dal punto di vista qualitativo. I numeri indicano che il Barletta dispone di maggiore incisività offensiva e solidità difensiva, elementi che rafforzano il pronostico a favore della formazione ospite.

La maggior parte dei bookmakers danno la squadra ospite come favorita. Ciò è dimostrato dal 4.30 per la vittoria del Ferrandina, il che significa che i bookmaker ritengono che il successo dei padroni di casa sarà poco probabile. Il pareggio è quotato a 3.35, il che significa che è possibile che la partita possa finire in pareggio, ma non è realistico aspettarselo. La quota che, invece, ipotizza una vittoria del Barletta è di 1.67, il che suggerisce che le ricevitorie credono che gli ospiti hanno ottime possibilità di vincere in trasferta.

Tabellino

FERRANDINA: Galiano, Gianfreda, Desimini, Sepe, Asare, Calabria (dal 22’ st Kisseih), Cristiano (dal 28’ st Gallitelli), Otero, Antonacci (dal 28’ st Mastromarino), Cirigliano (dal 7’ st Brancati), Canavese. A disposizione: Mosti, Finamore, De Simone, D’Alessandro, Maltese. Allenatore: Simone Minincleri.

BARLETTA: Fernandes, Coccia, Manetta, Bizzotto, Ragone, Cancelli (dal 39’ st Piarulli), Franco, Malagnino (dal 41’ st Dicuonzo), Da Silva (dal 31’ st Lattanzio), Alma (dal 17’ st Laringe), Malcore (dal 47’ st Cerutti). A disposizione: Caputo, Basso, Bonnin, Martano. Allenatore: Massimo Paci.

Reti: al 18’ pt Da Silva (B); al 30’ st Malcore (B).

Ammonizioni: Cirigliano (E), Gianfreda (E), Asare (E), Da Silva (B), Malcore (B).

Recupero: 1’ pt; 5’ st.

Le formazioni ufficiali di Ferrandina-Barletta 0-1

FERRANDINA (3-5-2): Galiano, Gianfreda, Desimini, Sepe; Asare, Calabria, Cristiano, Otero, Antonacci; Cirigliano, Canavese. A disposizione: Mosti, Finamore, Mastromarino, Gallitelli, Kisseih, De Simone, Brancati, D’Alessandro, Maltese. Allenatore: Simone Minincleri.

BARLETTA (4-2-3-1): Fernandes, Coccia, Manetta, Bizzotto, Ragone; Cancelli, Franco; Malagnino, Da Silva, Alma; Malcore. A disposizione: Caputo, Dicuonzo, Basso, Cerutti, Laringe, Lattanzio, Bonnin, Martano, Piarulli. Allenatore: Massimo Paci.

L’arbitro

A dirigere la gara sarà Alessandro Papagno della Sezione di Roma 2, coadiuvato dagli assistenti Matteo Lauri proveniente da Modena e Domenico Colonna appartenente alla Sezione di Vasto. La squadra arbitrale dovrà garantire equilibrio e coerenza, gestendo la partita oculatamente e sapendo interpretare nel migliore dei modi i momenti salienti della gara.

La presentazione del match

COME ARRIVA IL FERRANDINA – Il tecnico Minincleri dovrebbe affidarsi al il 3-5-1-1: Galiano tra i pali; Maltese, Desimini, Gianfreda a completare la retroguardia; Mastromarino, Gallitetlli, Asare, Cissè, Antonacci a metà campo; sulla tequarti agirà Cristiano mentre in avanti giocherà Canavese. Tale modulo è pensato per controllare il centrocampo, garantire solidità difensiva e sfruttare il trequartista e il centravanti per costruire e finalizzare le azioni offensive.

COME ARRIVA IL BARLETTA – Il Barletta di Paci scende in campo con il 4-2-3-1: tra i pali c’è Fernandes; davanti a lui la linea difensiva è composta da Misefari, Manetta, Bizzotto e Ragone, chiamati a garantire solidità e attenzione. Davanti alla difesa agiscono Piarulli e Franco, incaricati di dare equilibrio e filtro. Sulla trequarti operano Giambuzzi, Da Silva e Laringe, pronti a inventare e rifinire la manovra offensiva. In avanti Malcore ha il compito di guidare l’attacco e finalizzare le occasioni. Tale modulo è pensato per garantire equilibrio tra fase difensiva e offensiva, grazie alla protezione dei due mediani davanti alla difesa e al sostegno delle tre mezze alia alle spalle dell’unica punta.

Le probabili formazioni

FERRANDINA (3-5-1-1): Galiano; Maltese, Desimini, Gianfreda; Mastromarino, Gallitetlli, Asare, Cissè, Antonacci; Cristiano; Canavese. Allenatore: Minincleri.

BARLETTA (4-2-3-1): Fernandes; Misefari, Manetta, Bizzotto, Ragone; Piarulli, Franco; Giambuzzi, Da Silva, Laringe; Malcore. Allenatore: Paci

Dove vedere la partita in TV e streaming

Sarà possibile seguire l’incontro tra Ferrandina e Barletta in televisione su Telesveva, oppure potrete rimanere aggiornati sul risultato e sui fatti salienti seguendo la nostra diretta.