Tau Altopascio-Grosseto: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Tau Altopascio-Grosseto di Domenica 15 febbraio 2026: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie D

ALTOPASCIO – Domenica 15 febbraio 2026, lo Stadio Comunale ospiterà la partita Tau Altopascio-Grosseto, sfida valida per la ventiquattresima giornata del Girone E di Serie D. Il fischio di inizio è previsto per le ore 14.30.

Nel derby toscano tra Tau Altopascio e Grosseto, nessuna delle due formazione parte con i favori del pronostico. A indicarlo è la posizione in classifica delle due squadre: il Tau, infatti, è al secondo posto grazie a 14 vittorie, 6 pareggi e 3 sconfitte, segno di un ottimo cammino. Il Grosseto, invece, si ritrova in testa alla classifica dopo 18 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte, mostrando un ruolino di marcia quasi perfetto. Alla luce dei dati, ci si attende una sfida equilibrata e di alta classifica, tra due squadre solide e continue, dove a fare la differenza potrebbero essere gli episodi e la gestione dei momenti chiave della gara.

Sulla base dei dati statistici, possiamo notare che il Tau, con 41 gol segnati e 20 subiti, presenta una differenza reti di 21. Allo stesso tempo, il Grosseto ha un record di 47 gol segnati e 16 subiti, con una differenza di 31. L’analisi complessiva conferma quindi l’esistenza di una significativa differenza tra le due squadre dal punto di vista qualitativo. I numeri indicano una maggiore incisività offensiva e una difesa più solida per la capolista, elementi che potrebbero rappresentare un leggero vantaggio in vista della sfida.

La maggior parte dei bookmakers non danno alcuna squadra come favorita. Ciò è dimostrato dal 2.70 per la vittoria del Tau, il che significa che i bookmaker ritengono che il successo dei padroni di casa sarà probabile. Il pareggio è quotato a 3.25, il che significa che è possibile che la partita possa finire in pareggio, ma non è realistico aspettarselo. La quota che, invece, ipotizza una vittoria del Grosseto è di 2.20, il che suggerisce che le ricevitorie credono che gli ospiti hanno possibilità di vincere in trasferta.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI TAU ALTOPASCIO-GROSSETO]

TAU:. A disposizione:



GROSSETO:. A disposizione:



Reti:



L’arbitro

A dirigere la gara sarà Juri Gallorini della Sezione di Arezzo, coadiuvato dagli assistenti Matteo Bertelli proveniente da Firenze e Piero Mansutti appartenente alla Sezione di Basso Friuli. La squadra arbitrale dovrà garantire equilibrio e coerenza, gestendo la partita oculatamente e sapendo interpretare nel migliore dei modi i momenti salienti della gara.

La presentazione del match

COME ARRIVA IL TAU ALTOPASCIO – Il tecnico Maraia dovrebe scendere in campo con il 3-5-2: Cabella è il portiere; in difesa il terzetto Soumah, Nunzianti e Chiti. A centrocampo agiscono T. Carcani, Omorogieva, Lombardo, P. Carcani, Carli, mentre in attacco la coppia Bachini-Bouah guida la fase offensiva. Tale modulo è pensato per garantire equilibrio tattico, con difesa solida, controllo del centrocampo e due punte sempre pronte a ripartire in contropiede.

COME ARRIVA IL GROSSETO – Il Grosseto si schiera con il 4-2-3-1 puntando su equilibrio e qualità: Marcu tra i pali, difesa a quattro solida guidata da Brenna e Gonnelli, con Ampollini e D’Ancora pronti a spingere sugli esterni. Davanti alla difesa Sabelli e Bacciardi garantiscono filtro e costruzione, mentre il trio Montini-Sacchini-Disanto supporta Benedetti in attacco. Tale modulo è pensato per garantire equilibrio tra fase difensiva e offensiva, grazie alla protezione dei due mediani davanti alla difesa e al sostegno delle tre mezze alia alle spalle dell’unica punta.

Le probabili formazioni

TAU ALTOPASCIO (3-5-2): Cabella; Souma, Nunziati, Chiti; T. Carcani, Omorogieva, Lombardo, P. Carcani, Carli; Bachini, Bouha. Allenatore: Maraia

GROSSETO (4-2-3-1): Marcu; Ampollini, Brenna, Gonnelli, D’Ancora; Sabelli, Bacciardi; Montini, Sacchini, Disanto; Benedetti. Allenatore: Indiani.

Dove vedere la partita in TV e streaming

Non sarà possibile seguire l’incontro tra Tau Altopascio e Grosseto in televisione, ma potrete rimanere aggiornati sul risultato e sui fatti salienti seguendo la nostra diretta.