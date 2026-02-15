Empoli-Reggiana: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta di Empoli-Reggiana di Domenica 15 febbraio 2026: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie B

EMPOLI – Domenica 15 febbraio, alle ore 15, alla “Castellani-Computer Gross Arena”, l’Empoli ospiterà la Reggiana nella gara valida per la venticinquesima giornata del campionato di Serie B 2025-2026.

Gli azzurri occupano il tredicesimo posto in classifica con 28 punti, frutto di sette vittorie, sette pareggi e dieci sconfitte. Il bilancio complessivo parla di 29 gol segnati e 33 subiti. In casa la squadra toscana ha raccolto tre successi, sette pareggi e tre ko in tredici partite, mostrando solidità ma anche qualche difficoltà nel concretizzare. L’ultimo turno, il 2-1 incassato contro la Juve Stabia, ha lasciato rammarico e la necessità di reagire subito.

La Reggiana arriva a Empoli con quattro punti in meno e la sedicesima posizione in classifica. Il percorso degli emiliani racconta sei vittorie, sei pareggi e dodici sconfitte, con 26 reti all’attivo e 34 al passivo. In trasferta la squadra granata ha faticato: solo due vittorie e due pareggi in dodici gare esterne, con venti gol subiti. L’ultimo impegno, però, ha dato fiducia: un prezioso 1-0 contro il Mantova. All’andata, lo scorso 29 agosto, la Reggiana si impose 3-1.

A dirigere la sfida sarà Daniele Perenzoni di Rovereto, affiancato dagli assistenti Di Giacinto e Belsanti. Collu sarà il quarto ufficiale, mentre al VAR opererà Santoro con Marini come AVAR.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI EMPOLI-REGGIANA]

EMPOLI:. A disposizione:



REGGIANA:. A disposizione:



Reti:



Presentazione del match

COME ARRIVA L’EMPOLI – Dionisi dovrebbe confermare il 3-5-2. In porta è previsto Fulignati, con una linea difensiva composta da Lovato, Guarino e Obaretin. Sulle fasce agiranno Candela a destra ed Elia a sinistra, mentre il cuore del centrocampo sarà affidato a Degli Innocenti, Yepes e Ignacchiti. In attacco spazio a Shpendi accanto a Popov.

COME ARRIVA LA REGGIANA – Dionigi dovrebbe rispondere con un altro 3-5-2. Tra i pali è atteso Micai, protetto dal terzetto difensivo formato da Papetti, Rozzio e Bonetti. Sulle corsie laterali dovrebbero muoversi Libutti e Bozzolan, mentre in mezzo al campo spazio a Mendicino, alla regia di Belardinelli e a Charlys. In avanti la coppia più probabile è quella composta da Gondo e Novakovich.

Probabili formazioni di Empoli-Reggiana

EMPOLI (3-5-2): Fulignati; Lovato, Guarino, Obaretin; Candela, Degli Innocenti, Yepes, Ignacchiti, Elia; Shpendi, Popov. Allenatore: Dionisi

REGGIANA (3-5-2): Micai; Papetti, Rozzio, Bonetti; Libutti, Charlys, Mendicino, Belardinelli, Bozzolan; Gondo, Novakovich. Allenatore: Dionigi.

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta su: