Fidelis Andria-Gravina 0-0: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Fidelis Andria-Gravina di Domenica 28 settembre 2025: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie D

ANDRIA – Domenica 28 settembre 2025, alle ore 16.00, lo Stadio degli Ulivi, andrà in scena Fidelis Andria-Gravina, match valido per la quinta giornata del Girone H di Serie D.

La Fidelis Andria arriva all’incontro con l’obiettivo di consolidare la propria posizione in classifica e mantenere la continuità di risultati positivi. La squadra ha mostrato solidità difensiva e capacità di gestione del gioco nelle ultime prestazioni, cercando di sfruttare il possesso palla e la qualità tecnica dei suoi giocatori per creare occasioni da gol.

Il Gravina, dall’altro lato, si presenta con l’intento di migliorare la propria posizione in classifica e dare continuità ai risultati positivi. La squadra cercherà di sfruttare le ripartenze per sorprendere la retroguardia avversaria, puntando sulla velocità e sulla capacità di finalizzare le occasioni create.

Il match si preannuncia equilibrato, con entrambe le formazioni pronte a lottare su ogni pallone. La solidità difensiva della Fidelis Andria e la determinazione del Gravina renderanno la partita incerta, con la necessità per entrambe le squadre di capitalizzare le occasioni che si presenteranno.

Tabellino in tempo reale

Le formazioni ufficiali di Fidelis Andria-Gravina

FIDELIS ANDRIA: Summa, Ronchi, Cipolletta, Allegrini K, Allushj, Dalla Riva, Giorgione, Banse, Trombino, Leveque, Marquez. A disposizione: Giardino, Kirliauskas, Cordova, Labianca, Orlandi, Daqoune, Tagliarino, Tsioungaris, Ciracì. Allenatore: G. Scaringella

GRAVINA: Allaoj, Russo, Basanisi, Viti, Lagonigro, Alba, Perestrello, Perri, Chiaradia K, Gnago, Santoro. A disposizione: Barone, Dachielle, Meliddo, Fineo, Tanasa, Maffei, Molina, Issa, Arpino. Allenatore: Ragno

L’arbitro

L’incontro sarà diretto dall’arbitro Marco Mammoli della Sezione di Perugia, affiancato dagli assistenti Francesco Di Muzio e Filippo Panebarca, rispettivamente provenienti dalle sezioni di Foggia.

La presentazione del match

COME ARRIVA LA FIDELIS ANDRIA – Tra i pali ci sarà Esposito, pronto a garantire sicurezza e reattività, mentre la difesa a tre composta da Graziano, Cipolletta e Bonnín dovrà mantenere compattezza e chiudere gli spazi agli attaccanti del Gravina. A centrocampo, Rotondi, Cancelli, Likaxhiu, Risolo e Derosa avranno il compito di equilibrare la squadra, gestendo possesso palla e copertura centrale. In avanti, Tedesco e Fantacci rappresentano la principale fonte di pericolo offensivo, pronti a sfruttare velocità, tecnica e capacità di muoversi tra le linee per creare occasioni da gol.

COME ARRIVA IL GRAVINA – Tra i pali ci sarà Colzani, mentre la difesa a quattro composta da Chiaradia, Alba, Basanisi e Santoro dovrà garantire ordine e attenzione agli inserimenti offensivi della Fidelis Andria. A centrocampo, Tanasa, Perri e Gnago agiranno da perni centrali, bilanciando fase difensiva e costruzione del gioco, supportando le azioni offensive. In avanti, Viti, Lagonigro e Russo rappresentano l’arma principale della squadra pugliese, pronti a sfruttare spazi, combinazioni e velocità per mettere in difficoltà la retroguardia avversaria.

Le probabili formazioni

FIDELIS ANDRIA (3-5-2): Esposito; Graziano, Cipolletta, Bonnín; Rotondi, Cancelli, Likaxhiu, Risolo, Derosa; Tedesco, Fantacci. Allenatore: Giuseppe Scaringella

GRAVINA (4-3-3): Colzani; Chiaradia, Alba, Basanisi, Santoro; Tanasa, Perri, Gnago; Viti, Lagonigro, Russo. Allenatore: Nicola Ragno

Dove vedere la partita in TV e streaming

Sarà possibile seguire la partita tra Fidelis Andria e Gravina in televisione sul canale 77 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, oltre a poter rimanere aggiornati sul risultato e sui fatti salienti seguendo la nostra diretta.