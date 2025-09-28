Savoia-Reggina: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Savoia-Reggina di domenica 28 settembre 2025: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e streaming la partita di Serie D

SAVOIA – Domenica 28 settembre 2025 allo stadio Alfredo Giraud di Torre Annunziata andrà in scena Savoia-Reggina, gara valevole per la quinta giornata del Girone I di Serie D 2025-2026: calcio d’inizio alle ore 15. Da una parte, la formazione biancoscudata reduce da due belle vittorie consecutive conquistate ai danni di Enna (0-3) e Paternò (4-1) dopo altrettanti pareggi.

Dall’altro lato, invece, gli amaranto che vengono dal secondo ko stagionale rimediato con la Gelbison (2-3) dopo un pari senza reti conseguito nel derby con la Vibonese (0-0) e l’1-0 interno con il Nissa. I biancoscudati, usciti sconfitti in questa stagione solamente sul campo della Gelbison (3-1), vogliono continuare a correre davanti al proprio pubblico per rimanere in scia della capolista Gela e allungare la propria striscia di imbattibilità che va avanti da dieci partite (sette successi e tre pareggi con l’ultimo ko a inizio gennaio 2025 con la Gelbison per 0-1).

Gli amaranto, invece, capaci di raccogliere un solo punto nelle tre trasferte stagionali, vanno a caccia di riscatto e del secondo successo in campionato per avvicinare le parti alte della classifica. Reggina e Savoia non si affrontano da dieci anni, zero vittorie nella stagione di Serie C 2014-2015 per gli amaranto: 2-2 al ‘Granillo’ e 2-0 per i biancoscudati al ‘Giraud’. A dirigere l’incontro sarà l’arbitro Domenico Petraglione della sezione di Campobasso coadiuvato dagli assistenti Domenico Colonna di Vasto e Nicola Giancristofaro di Lanciano.

I convocati della Reggina

Portieri: Boschi, Lagonigro

Difensori: Adejo, Blondett, Distratto, Gatto, D. Girasole, R. Girasole, Palumbo

Centrocampisti: Barillà, Laaribi, Mungo, Porcino, Salandria

Attaccanti: Di Grazia, Edera, Grillo, Montalto, Pellicanò, Ragusa

Le probabili formazioni di Savoia-Reggina

SAVOIA (3-5-2): De Lorenzo; Frasson, Checa, Cadili, Schiavi, Ledesma, Pisacane, Piccolo, Meola, Umbaca, Favetta. Allenatore: Catalano

REGGINA (4-3-3): Lagonigro; Palumbo, Blondett, Girasole D., Gatto; Barillà, Laaribi, Mungo; Edera, Montalto, Di Grazia. Allenatore: Trocini

Dove vedere la gara in tv e streaming

Le gare esterne della Reggina saranno trasmesse in diretta su RTV (canale 77 in Calabria), mentre le partite casalinghe saranno disponibili su playreggina1914.it