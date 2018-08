FIFA 19 – Serie A, siglato l’accordo con l’EA Sports

Ufficializzata la partnership tra Lega Serie A ed Electronic Arts per la nuova edizione del videogioco. Tutte le novità

MILANO – La Lega Serie A annuncia ufficialmente che la Serie A TIM sarà presente in FIFA 19. La nuova edizione del simulatore calcistico più celebre al mondo offrirà ai suoi fan un’esperienza ancora più autentica del campionato italiano, grazie alla personalizzazione degli elementi in-game: il logo ufficiale, i loghi sulle divise, il trofeo ed il pallone ufficiale saranno disponibili per la nuova stagione della massima serie, che quest’anno celebra la sua 117esima edizione.

“L’accordo siglato con un partner di fama internazionale come EA SPORTS testimonia il riconoscimento che sta avendo il nostro Campionato a livello mondiale – ha affermato il Presidente della Lega Serie A Gaetano Miccichè – La presenza della Serie A TIM in FIFA 19 ci consentirà di consolidare il nostro brand nel mercato dei giochi elettronici, un settore sul quale come Lega puntiamo molto per i prossimi anni. Tutti gli appassionati potranno quindi divertirsi, sfidandosi in partite emozionanti per provare a conquistare la Coppa di Campione d’Italia”.

“Siamo molto orgogliosi di potere annunciare il ritorno della Serie A TIM in FIFA 19, specialmente all’inizio di una stagione che promette di essere tra le più interessanti degli ultimi anni. Un passo importante nell’impegno di Electronic Arts di assicurare a tutti i tifosi, italiani e non solo, un livello di autenticità semplicemente impareggiabile”: questa la dichiarazione di Maurizio Finocchiaro, General Manager di Electronic Arts Italia.

L’inclusione della Serie A TIM è l’ultima attesissima novità per i fan di FIFA 19, che in questa nuova edizione potranno cercare gloria anche nella nuova modalità torneo UEFA Champions League, che comprende tutte le fasi della competizione ufficiale, dai gironi alla finale, o cimentarsi in una versione personalizzata del torneo con qualsiasi club europeo a scelta tra quelli presenti nel gioco. Tutto è pronto per una nuova grande stagione.