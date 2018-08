Serie A 2018 – 2019, i migliori gol della 1° giornata

In attesa di vedere i due recuperi e il posticipo di campionato i cinque gol più belli del primo weekend della Serie A 2018 – 2019 (VIDEO)

ROMA – Quali sono stati i gol più belli di questo weekend sulla Serie A? Sono stati selezionati gol che possiamo rivedere nel video sotto presente. Partiamo da quello di Mariusz Stepinski in ChievoVerona – Juventus che vale il momentaneo pareggio ai padroni di casa: cross dalla sinistra di Giaccherini e colpo di testa con palla che si infila sotto l’incrocio dei pali alla destra del portiere. Non poteva mancare la perla di Lorenzo Insigne in Lazio – Napoli: cross di Hysaj, Allan aggiusta il pallone per il diagonale di destro a giro che non lascia scampo a Strakosha e che regala tra preziosissimi punti ai partenopei. Una magia di Ciro Immobile tra i gol più apprezzati. Grande gesto tecnico con il tacco in area sul lungo lancio di Acerbi e conclusione molto angolata con palla che supera Karnezis. Una voleé di Edin Dzeko su traversone dal fondo di Kluivert non lascia scampo a Sirigu in Torino – Roma. Il bomber giallorosso ha già timbrato il suo cartellino. Il più apprezzato gol resta quello di Jasmin Kurtic in Bologna – Spal: una conclusione di estrema potenza e precisione da fuori area che si infila sotto l’incrocio dei pali.