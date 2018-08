Lazio – Napoli: cronaca diretta, risultato live

Diretta di Lazio – Napoli: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale dell’incontro valevole per la prima giornata di campionato, fischio d’inizio alle ore 20.30

ROMA – Sabato 18 agosto alle ore 20.30 si giocherà Lazio – Napoli, secondo anticipo della prima giornata del campionato di Serie A. Da una parte ci sono i bianco-celesti che sono reduci da due sconfitte nelle ultime due amichevoli giocate contro Arsenal e Borussia Dortmund. La compagine di Inzaghi, però, non si è snaturata rispetto alla scorsa stagione e quest’anno tenterà, nuovamente, l’assalto alle posizioni da Champions. Dall’altra parte c’è la squadra partenopea che si è mossa poco sul mercato rispetto alle concorrenti. Pre-campionato non idilliaco per la squadra di Ancelotti che ha rimediato due sconfitte in tre partite, unico successo contro il Borussia Dortmund.

La cronaca minuto per minuto Sabato 18 agosto dalle ore 19.45 le formazioni ufficiali, dalle 20.45 la cronaca del match

QUI LAZIO – Simone Inzaghi dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 3-4-2-1 con Strakosha tra i pali, pacchetto arretrato composto da Caceres, Acerbi e Radu. A centrocampo Badelj e Parolo in cabina di regia con Marusic e Durmisi sulle corsie esterne mentre in attacco spazio a Milinkovic-Savic e Luis Alberto a supporto dell’unica punta Immobile.

QUI NAPOLI – Idee chiare per Ancelotti che manderà in campo il suo Napoli col 4-3-3 con Karnezis tra i pali, pacchetto difensivo formato da Hysaj e Mario Rui sulle fasce mentre nel mezzo spazio ad Albiol e Koulibaly. A centrocampo Hamsik in regia con Allan e Fabian Ruiz mezze ali mentre in attacco spazio al tridente composto da Callejon, Milik e Insigne.

Dove vederla in TV e in streaming

Lazio – Napoli, incontro valevole per la prima giornata del campionato di Serie A 2018/2019, sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN attraverso PS4, Xbox, smart tv, tablet, smartphone e pc.

Lazio – Napoli: le probabili formazioni del match

LAZIO (3-4-2-1): Strakosha; Caceres, Acerbi, Radu; Marusic, Badelj, Parolo, Durmisi; Milinkovic-Savic, Luis Alberto; Immobile. Allenatore: Simone Inzaghi

NAPOLI (4-3-3): Karnezis; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Hamsik, Ruiz; Callejon, Milik, Insigne. Allenatore: Carlo Ancelotti

STADIO: Olimpico di Roma