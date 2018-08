Subito un big match nell’anticipo serale della prima giornata, confermate le formazioni della vigilia. Panchina per Mertens

ROMA – Alle 20.30 in campo Lazio e Napoli per la prima giornata di campionato. Inzaghi e Ancelotti confermano l’undici previsto alla vigilia. Da una parte nel 3-5-1-1 c’è Badelj all’esordio con la maglia biancoceleste e Caceres esterno alto con Luis Alberto dietro Immobile. Dall’altra parte esclusione per Mertens a favore di Milik. Dal primo minuto c’è anche Zielinski con Allan e Hamsik a centrocampo. Esordio tra i pali per Karnezis preferito a Ospina.

Lazio – Napoli, formazioni ufficiali

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Marusic, Parolo, Badelj, Milinkovic-Savic, Caceres; Luis Alberto; Immobile. A disposizione: Proto, Guerrieri, Wallace, Bastos, Basta, Durmisi, Murgia, Bruno Jordao, Cataldi, Correa, Caicedo, Rossi, Neto. Allenatore: Inzaghi.

NAPOLI (4-3-3): Karnezis; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Hamsik, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. A disposizione: Ospina, Marfella, Maksimovic, Malcuit, Chiriches, Luperto, Diawara, Ounas, Fabian Ruiz, Rog, Mertens, Verdi. Allenatore: Ancelotti.

LA CRONACA DIRETTA DELLA PARTITA