Napoli, parla Ancelotti: “Qualche cambiamento, niente stravolgimenti”

Le parole dell’allenatore del Napoli in vista del match contro la Lazio, in programma domani alle ore 20.30, allo Stadio Olimpico.

NAPOLI – Giornata di vigilia in casa Napoli visto che, nella giornata di domani, la compagine partenopea giocherà allo Stadio Olimpico contro la Lazio. Ancelotti, in conferenza stampa, presenta cosi il match: “Molto emozionato, torno in Italia dopo nove anni. Tante cose sono cambiate, sono felice di essere qui. Purtroppo questa vigilia è stata funestata dalla disgrazia di Genova, ha affettato l’umore di tutta Italia. A livello personale sono felice di essere tornato in Italia. Ci sono dei dubbi, ma è positivo. E’ un gruppo dove tanti ragazzi meritano di giocare per ciò che fanno, i miei dubbi sono legati a questi. Il sistema tattico non cambia, cambia solo l’interpretazione che vogliamo dare alla gara. E’ mancato equilibrio nelle ultime apparizioni, abbiamo lavorato su questo. Credo che domani saremo equilibrati”.

Poi spazio al capitolo mercato: “Gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti, non voglio e non posso dare un voto al mercato del Napoli. Ma è stato in linea a quanto prefissato, dopo il giudizio lo dà il campo e domani il campo inizierà a parlare. Il giudizio finale arriverà a fine stagione e certamente non dopo poche gare”. Sulla Lazio dichiara: “La squadra di Inzaghi è reduce da un campionato straordinario. Propone un gioco diretto, organizzato, ha giocatori di prestanza e velocità. Sarà una bella partita, entrambe le formazioni giocheranno a ritmi alti e sicuramente difficile”. Infine, una battuta sulla tragedia che ha colpito Genova e sulla scelta della Lega di rinviare Sampdoria-Fiorentina e Milan-Genoa: “E’ giusto giocare? “Non so, la Lega ha deciso di rinviare le gare delle due genovesi. E’ un discorso condivisibile. Per le altre eravamo disposti a tutto, ci adeguiamo”, chiude così Carlo Ancelotti.

Fonte foto: Twitter Napoli