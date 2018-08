Le statistiche e i precedenti di Lazio-Napoli, secondo anticipo della prima giornata del campionato di Serie A 2018/2019.

ROMA – Domani alle ore 20.30 si giocherà Lazio-Napoli, secondo anticipo della prima giornata del campionato di Serie A. Da una parte ci sono i bianco-celesti che sono reduci da due sconfitte nelle ultime due amichevoli giocate contro Arsenal e Borussia Dortmund. La compagine di Inzaghi, però, non si è snaturata rispetto alla scorsa stagione e quest’anno tenterà, nuovamente, l’assalto alle posizioni da Champions. Dall’altra parte c’è la squadra partenopea che si è mossa poco sul mercato rispetto alle concorrenti. Pre-campionato non idilliaco per la squadra di Ancelotti che ha rimediato due sconfitte in tre partite, unico successo contro il Borussia Dortmund. Di seguito statistiche e precedenti dell’incontro.

Serie A, Lazio-Napoli: statistiche e precedenti del match

ULTIMI 5 PRECEDENTI IN SERIE A:

2017-2018: Lazio-Napoli 1-4 (29′ de Vrij, 54′ Koulibaly, 56′ Callejón, 59′ Mertens, 90′ Jorginho)

2016-2017: Lazio-Napoli 0-3 (25′ Callejón, 51′ Insigne, 90′ Insigne)

2015-2016: Lazio-Napoli 0-2 (24′ Higuaín, 27′ Callejón)

2014-2015: Lazio-Napoli 0-1 (18′ Higuaín)

2013-2014: Lazio-Napoli 2-4 (24′ Higuaín, 25′ Aut. Behrami, 50′ Pandev, 72′ Higuaín, 88′ Baldé, 90′ Callejón)

VITTORIE CON MAGGIOR SCARTO IN SERIE A:

1936-1937: Lazio-Napoli 4-0 (52′ Piola, 79′ Piola, 82′ Piola, 87′ Riccardi)

1994-1995: Lazio-Napoli 5-1 (3′ Bokšić, 20′ Winter, 33′ Pecchia, 36′ Casiraghi, 38′ Negro, 42′ Winter)

1953-1954: Lazio-Napoli 0-4 (13′ Vitali, 29′ Jeppson, 62′ Jeppson, 83′ Granata)

RISULTATO PIÙ FREQUENTE:

Lazio-Napoli 1-1 (11 volte)

PARTITA CON IL MAGGIOR NUMERO DI GOL:

1992-1993: Lazio-Napoli 4-3 (1′ Riedle, 4′ Riedle, 10′ Zola, 42′ Rig. Signori, 47′ Francini, 50′ Winter, 61′ Rig. Zola)

STATISTICHE IN SERIE A (LAZIO IN CASA)

Giocate 62

Vittorie Lazio 26

Pareggi: 19

Vittorie Napoli 17

Gol Lazio: 85

Gol Napoli: 69

STATISTICHE IN SERIE A (TOTALI)

Giocate 124

Vittorie Lazio 36

Pareggi: 41

Vittorie Napoli 47

Gol Lazio: 148

Gol Napoli: 171

