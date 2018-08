ChievoVerona – Juventus: cronaca diretta, risultato live

Diretta di ChievoVerona – Juventus: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale dell’incontro valevole per la prima giornata del campionato di Serie A, fischio d’inizio alle ore 18

VERONA – Sabato 18 agosto alle ore 18 comincerà la Serie A 2018/2019 con ChievoVerona – Juventus. Da una parte c’è la compagine veneta che è reduce dal successo in Coppa Italia contro il Pescara e nel prossimo turno, in programma a dicembre, se la vedrà contro il Cagliari. C’è grande attesa visto che dalle parti del Bentegodi arriverà Cristiano Ronaldo, saranno trentunmila gli spettatori sugli spalti per il primo record di incassi. Dall’altra parte, appunto, c’è la squadra di Allegri che in questo mercato si è rinforzata ulteriormente prendendo, oltre a Ronaldo, anche Cancelo, Emre Can, Bonucci, Spinazzola e Perin. Ceduti Caldara e Higuain al Milan ma la squadra bianconera, con un CR7 in più, sogna la Champions League.

La cronaca minuto per minuto



QUI CHIEVO – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo col 4-3-2-1 con Sorrentino tra i pali, pacchetto arretrato composto da Cacciatore e Jaroszynski sulle corsie esterne mentre al centro Bani e Rossettini. A centrocampo Radovanovic in cabina di regia con Obi e Hetemaj mezze ali mentre davanti Birsa e Giacchrini a supporto di Stepinski.

QUI JUVENTUS – Allegri dovrebbe mandare in campo la sua Juventus col 4-3-3 con Szczesny tra i pali, reparto difensivo formato da Cancelo e Alex Sandro pronti a correre sulle fasce mentre al centro la coppia composta da Bonucci e Chiellini. A centrocampo Pjanic in cabina di regia con Khedira ed Emre Can in suo aiuto mentre davanti il tridente atomico composto da Douglas Costa, Cristiano Ronaldo e Dybala.

Dove vederla in TV e in streaming

ChievoVerona – Juventus sarà trasmessa in diretta esclusiva da Sky Sport. Per gli abbonati italiani che si trovano in Italia e nei paesi dell’Unione Europea, la partita sarà visibile anche attraverso l’app SkyGo.

ChievoVerona – Juventus: le probabili formazioni

CHIEVOVERONA (4-3-2-1): Sorrentino; Cacciatore, Bani, Rossettini, Jaroszynski; Obi, Radovanovic, Hatemaj; Birsa, Giaccherini; Stepinski. Allenatore: Lorenzo D’Anna

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Can; Douglas Costa, Cristiano Ronaldo, Dybala. Allenatore: Massimiliano Allegri

STADIO: Marc’Antonio Bentegodi