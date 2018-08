ChievoVerona – Juventus: le formazioni ufficiali del match

Le formazioni ufficiali di ChievoVerona – Juventus, incontro valido per la prima giornata del campionato di Serie A.

VERONA – Tra poco scenderanno in campo ChievoVerona e Juventus nel match valido per la prima giornata del campionato di Serie A 2018/2019. Per quanto concerne il capitolo formazioni 4-3-3 per il Chievo con Birsa e Giaccherini a supporto di Stepinski mentre la Juventus risponde col 4-2-3-1 con Cuadrado, Dybala e Douglas Costa dietro a Cristiano Ronaldo.

Le formazioni ufficiali del match

Chievo (4-3-3): Sorrentino; Cacciatore, Tomovic, Bani, Jaroszynski; De Paoli, Radovanovic, Hetemaj; Birsa, Stepinski, Giaccherini. Allenatore: D’Anna

Juventus (4-2-3-1): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic; Cuadrado, Dybala, Douglas Costa; Cristiano Ronaldo. Allenatore: Allegri