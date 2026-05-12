Final Four di Champions League: super promozione dedicata alle società sportive

Final Four CEV Champions League 2026 all’Inalpi Arena di Torino: promozione speciale per le società sportive con 6 biglietti al prezzo di 2

L’attesa cresce per la Final Four della CEV Champions League maschile 2026, in programma il 16 e 17 maggio all’Inalpi Arena di Torino. Dopo il successo delle Super Finals del 2023, il grande volley europeo torna nel capoluogo piemontese con l’evento che assegnerà il titolo continentale più prestigioso.

Per celebrare l’avvicinarsi della manifestazione, è stata lanciata una promozione straordinaria dedicata alle società sportive, pensata per permettere ad atleti, dirigenti, tecnici e tifosi di vivere insieme un weekend indimenticabile all’insegna della pallavolo internazionale.

Super Promo Società Sportive

Ogni 6 biglietti acquistati, 4 saranno gratuiti. Un’iniziativa pensata per favorire la partecipazione dei gruppi sportivi alle semifinali e alla finalissima della Champions League maschile. La promozione è valida per tutte le categorie di biglietti dalla 1 alla 5.

Per aderire è necessario compilare il modulo disponibile sul sito del Comitato Regionale Piemonte, nella sezione Biglietteria, alla voce dedicata alla promozione FIPAV.

Modulo Promozione Società FIPAV

Final Four CEV Champions League 2026

Link diretto: https://piemonte.federvolley.it/cev-final-four-champions-league-maschile-2026/