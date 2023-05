Finale Nazionale Giovanili U18 femminile 2023: scudetto per Imoco Volley

L’Imoco Volley conquista il titolo tricolore battendo al PalaMaiata di Vibo Valentia il Volleyrò Casal de Pazzi 3-0

VIBO VALENTIA – Nella cornice del PalaMaiata di Vibo Valentia si sono concluse le finali nazionali giovanili under 18 femminili, che hanno incoronato l’Imoco Volley come campionesse d’Italia per la terza volta consecutiva dopo i trionfi delle due passate edizioni. La formazione veneta, infatti, alla presenza del vice presidente federale Adriano Bilato, del presidente del CR Fipav Calabria, Carmelo Sestito, del presidente del Comitato Territoriale Fipav Reggio Calabria, Domenico Panuccio e delle altre autorità politico-istituzionali e sportive del territorio, ha superato 3-0 (23-25, 19-25, 20-25) il Volleyrò Casal de Pazzi. Sul gradino più basso del podio sono salite le ragazze del Club76 Fenera Chieri, vincitrici nella finalina contro Alsenese Pallavolo A.S.D. per 3-0 (25-14, 27-25, 25-10).

Il primo break della gara lo piazza la compagine laziale portandosi avanti 6-2 costringendo il tecnico dell’Imoco Volley, Stefano Gregoris, a spendere il suo primo time-out discrezionale. Le venete ruggiscono in battuta e rimontano impattando sul 10-10. La partita vive di strappi ed è ancora il Volleyrò a piazzare un break di 3 punti a 0 portandosi avanti 13-10. Sotto 19-14, Gregoris richiama ancora le sue ragazze. L’Imoco Volley prova a rientrare in partita, 20-16, ed ecco arrivare stavolta il time-out del coach del Volleyrò Luca Cristofani. Finale di set iper lottato con l’Imoco che porta a casa uno scambio prolungato, 22-21. Le venete pungono ancora dai nove metri e trovano la parità 22-22. La battuta della Priore manda in tilt la ricezione avversaria e l’Imoco si porta sul 22-24. Alla seconda palla set le venete conquistano il primo set, 23-25, con l’attacco della Adigwe.

Partenza sprint dell’Imoco Volley anche nel secondo parziale, 1-5. In svantaggio 3-8 il coach del Volleyrò Cristofani chiama time out. La compagine laziale non ci sta e si riporta sotto sul 13-15 (chiama tempo il tecnico delle venete Gregoris). Un attacco out del Volleyrò riporta Imoco Volley avanti nuovamente 16-20. È l’allungo decisivo che vale il 19-25 lo 0-2 per la compagine veneta.

Apertura di terzo set all’insegna dell’equilibrio, poi break Imoco Volley 7-9. La compagine veneta allunga ancora e si porta sull’11-15. Il Volleyrò tenta di ricucire portandosi a -2 dalle avversarie, ma le campionesse in carica si portano ancora avanti sul 17-21. L’Imoco Volley gestisce il vantaggio e porta a casa il match e il titolo di campionesse d’Italia Under 18 femminile (terzo set vinto 25-20).

Le dichiarazioni

Adriano Bilato (vicepresidente Federazione Italiana Pallavolo): “E’ stata una gran bella manifestazione, abbiamo cambiato la formula per provare a creare e vedere una maggiore qualità delle squadre presenti soprattutto nella seconda parte e credo che ci siamo veramente riusciti. Ho visto delle partite incredibili con un’intensità straordinaria e anche con una buona qualità di gioco. Devo fare i complimenti alla Regione Calabria, al Comitato regionale della Fipav. Ho visto davvero tanti volontari impegnarsi e hanno veramente gestito al meglio questa manifestazione. Sono rimasti davvero tutti contenti”. Finali giovanili che si confermano palcoscenico importante per i giovani campioni e le giovani campionesse del futuro anche in azzurro: “Non smetterò di ringraziare tutte le società che lavorano ad altissimo livello. Ho sempre detto che i risultati arrivan o non per merito nostro, ma per le società che lavorano alla grande nei settori giovanili”.

Stefano Gregoris (allenatore Imoco Volley): “Sapevamo in realtà che la partita potesse essere lunga. Ci siamo detti di non guardare troppo al punteggio e sperare che loro calassero un po’. Devo dire la verità, non avevamo paura di perdere il primo set perché sapevamo che il nostro sistema di gioco avrebbe funzionato pian piano. Questi due giorni hanno esaltato la nostra fase break che non era stata proprio un nostro punto di forza. Le ragazze sono state molto attente e hanno messo in pratica quello che hanno preparato. Vincere tre volte consecutivamente lo scudetto significa continuità. Sono state negli anni vittorie diverse, una più bella dell’altra. Dedichiamo queste vittorie alle persone che non ci sono più. Abbiamo avuto dei lutti in questi anni e in questo momento il nostro pensiero va alle persone che hanno lavorato con noi e per noi”. Un ultimo pensiero coach Gregoris lo dedica alla Calabria: “Una terra meravigliosa, siamo stati veramente bene in questi giorni. Avete dei posti e delle spiagge meravigliosi per il poco che abbiamo potuto vedere”.

Merit Adigwe (Mvp e miglior schiacciatrice): “E’ stata una stagione molto difficile, ma non abbiamo mai mollato. Siamo state brave a rimanere concentrate e a lottare pallone su pallone. La forza del gruppo ha fatto la differenza e siamo veramente felicissime per questo traguardo raggiunto”.

I risultati

Finale 1°-2° posto: Volleyrò Casal de Pazzi – Imoco Volley 0-3 (23-25, 19-25, 20-25)

Finale 3°-4° posto: Alsenese Pallavolo A.S.D. – Club76 Fenera Chieri 0-3 (11-25, 17-25, 20-25)

Finale 5°-6° posto: Moma Anderlini – Chions Fiume 3-0 (25-17, 25-12, 25-17)

Finale 7°-8° posto: Vero Volley Torneria Colombo – Bracco Pro Patria Volley 3-2 (17-25, 25-23, 19-25, 25-23, 15-12)

Premi individuali

Miglior Centrale: Princess Atamah – VolleyRò Casal de Pazzi

Miglior Schiacciatrice: Merit Adigwe- Imoco Volley

Miglior libero: Anna Bardaro – Imoco Volley

Miglior Palleggiatrice: Safa Allaoui – Volleyrò Casal de Pazzi

MVP: Merit Adigwe- Imoco Volley

Classifica Finale

1.Imoco Volley 2. Volleyrò Casal de Pazzi. 3. Club76 Fenera Chieri 4. Alsenese Pallavolo A.S.D. 5. Moma Anderlini 6. Chions Fiume 7. Vero Volley Torneria Colombo 8. Bracco Pro Patria Volley Milano 9. Cuore di Mamma Cutrofiano 10. Volley Friends Roma 11. Savino Del Bene Montelupo 12. C.S. San Michele Toscana. 13. Serteco Volley School Wonder Volley, Giorgione Pallavolo, New Paradise Volley Palermo & Pomaralva, Wealth Planet Perugia, Argentario Pallavolo 18. Pallavolo Alfieri Cagliari, Volley Brianza Est, Psa Matera Volley, Collemarino, Arzano Volley 23. Fisio Pro Nuova Pallavolo CB, Gada Pescara, Mastria Stella Azzurra Catanzaro, Cogne Aosta Volley, Neumarkt Volley.

Il roster della formazione Campione d’Italia:

Valeria Priore, Dalila Marchesini, Aurora Soffiato, Arianna Visentin, Lea Orlandi, Alice Viola, Zoe Moiran, Anna Bardaro, Gaia Zorzetto, Angela Coba, Arianna Pagot, Claudia Talerico, Merit Adigwe, Angela Marchetto. Allenatore: Stefano Gregoris

Albo d’oro Under 18/19 femminile

2000/01 G. Pieralisi Jesi

2001/02 G. Pieralisi Jesi

2002/03 Sisa Arco Vicenza

2003/04 Involley Cambiano Chieri

2005/06 Più Sport Vicenza (Under 18)

2006/07 Amatori Orago Varese (Under 18)

2007/08 Ottica Padrin Vicenza (Under 18)

2008/09 Anderlini&Sassuolo (Under 18)

2009/10 Joy Volley Vicenza (Under 18)

2010/11 GSO Pall. Villa Cortese MI (Under 18)

2011/12 GSO Pall. Villa Cortese MI (Under 18)

2012/13 GSO Pall. Villa Cortese MI (Under 18)

2013/14 Volleyrò Casal de Pazzi (Under 18)

2014/15 Volleyrò Casal de Pazzi (Under 18)

2015/16 Volleyrò Casal de Pazzi (Under 18)

2016/17 Volleyrò Casal de Pazzi (Under 18)

2017/18 Volleyrò Casal de Pazzi (Under 18)

2018/19 Volleyrò Casal de Pazzi (Under 18)

2019/2020 finali non disputate

2020/21 Imoco Volley Conegliano (Under 19)

2021/22 Imoco Volley Conegliano (Under 18)

2022/23 Imoco Volley Conegliano (Under 18)