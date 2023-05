Finale Nazionale Giovanili Under 19 maschile 2023: scudetto per Ravenna

La Consar Ravenna ha sconfitto il Trentino Volley 3-1 nella finale maschile giocata ad Agropoli in provincia di Salerno

AGROPOLI – Si è conclusa oggi nel Cilento una splendida settimana all’insegna della bella pallavolo giovanile con la Finale Nazionale Giovanili Under 19 maschile che ha ospitato 27 squadre e che ha assegnato oggi lo scudetto di categoria. Il Pala Di Concilio, gremito in ogni ordine di posto, è stato il teatro della finale primo e secondo posto e che ha visto trionfare la Consar Ravenna, 29 anni dopo il successo ottenuto nella stagione 1993-94 quando la categoria era Under 18. La formazione guidata in panchina da Francesco Guarnieri e capitanata da Alessandro Bovolenta (MVP della manifestazione) ha superato con il punteggio di 3-1 (24-26, 25-16, 25-20, 30-28) Trentino Volley.

Nella finale per il terzo e quarto posto, invece, giocata al Pala Green i pugliesi della Matervolley Castellana hanno superato 3-1 (30-28, 17-25, 25-16, 25-22) Volley Meta. La squadra di Luca Leoni dopo aver vinto il primo set ha subito la rimonta nel secondo. Nel terzo sono riusciti a riprendere in mano le redini della gara fino a conquistare la vittoria e il conseguente terzo gradino del podio. Volely Meta da parte sua è mancata nei momenti chiave dem match non riuscendo a capitalizzare al meglio nel primo e quarto set.

Alla cerimonia di premiazione che si è svolta immediatamente dopo la finale scudetto hanno preso parte tra gli altri il consigliere federale Felice Vecchione, il presidente della FIPAV Campania Guido Pasciari e il presidente del CT Fiapv Salerno Massimo Pessolano, il presidente FIPAV Napoli Carmine Menna; con loro le autorità dei comuni di Agropoli, Capaccio e Torchiara.

Per quanto riguarda la finale scudetto il primo set è stato contraddistinto da un certo equilibrio (6-6, 12-12). Trentino Volley è stato bravo nel finale, quando dopo aver annullato un set point agli avversari ha piazzato l’affondo decisivo e si è imposta ai vantaggi (26-24). In avvio di secondo set, invece, è stata la Consar Ravenna a partire meglio. Trentino, partito contratto ha provato a rimettersi in scia dei rivali, la battaglia sotto rete è proseguita fino al 13-13, quando Ravenna con grinta e determinazione ha spinto sull’acceleratore scavando un solco fino a chiudere il conto del set sul 25-16.

Un grande equilibrio ha contraddistinto l’inizio della terza frazione di gioco con le due formazioni che hanno lottato punto a punto. Con il passare delle azioni però Ravenna come già fatto nel secondo è scappata avanti, mostrando un buon gioco (15-11). La squadra romagnola ha poi controllato la situazione ed è stata in grado di chiudere 25-20. Il quarto set ha regalato tanto spettacolo. Le due squadre in campo non si sono risparmiate e hanno dato vita ad un punto a punto entusiasmante che si è protratto per quasi tutto il parziale. Nel finale Ravenna dopo aver annullato una palla set a Trento ha portato il set ai vantaggi (24-24), parziale poi vinto proprio dalla squadra romagnola (30-28) che può festeggiare la vittoria dello scudetto Under 19 maschile.

Ad assistere in questi giorni alle partite che si son disputate nei diversi impianti di gioco con in campo le 27 finaliste anche il DT del Settore Giovanile Maschile Julio Velasco, il tecnico della nazionale seniores B Vincenzo Fanizza e il tecnico Angiolino Frigoni, referente nazionale per l’attività connessa al Club Italia Allargato.

Le dichiarazioni

Francesco Guarnieri (allenatore Consar Ravenna): “La finale di oggi è stata dura. Abbiamo faticato all’inizio a muro-difesa, poi abbiamo provato ad attuare altre strategie per arginare il loro gioco e siamo riusciti a trovare ritmo. Voglio fare i complimenti ad ognuno di questi ragazzi che hanno giocato un torneo fantastico. Nell’ultimo periodo per le note vicende legate all’alluvione in Emilia Romagna è stata dura per noi. Per diversi giorni siamo stati costretti a fare anche un’ora di macchina per trovare una palestra disponibile. I ragazzi però erano carichissimi e con tanta voglia di far bene. Questo successo ripaga tutto il nostro lavoro. Questa vittoria se la meritano i ragazzi e se la merita questa importante società”.

Francesco Conci (allenatore Trentino Volley): “In questa gara abbiamo avuto un approccio giusto mettendoli spesso in difficoltà. Alla lunga, però, loro sono venuti fuori anche con i loro attaccanti che sono fortissimi e abbiamo fatto fatica ad arginarli. Noi però dobbiamo essere felici del nostro percorso che ricordo è partito dalla fase di qualificazione. Questa finale ce la siamo giocata fino alla fine e noi dobbiamo comunque essere orgogliosi di quello che abbiamo dato in campo in questa finale Under 19”.

I risultati

27/05

Finale 1°-2° posto: Consar Ravenna-Trentino Volley 3-1 (24-26, 25-16, 25-20, 30-28)

Finale 3°-4° posto: Volley Meta- Matervolley Castellana 1-3 (28-30, 25-17, 16-25, 22-25)

Finale 5°-6° posto: Diavoli Rosa-Colombo Volley Genova 3-0 (25-15, 25-15, 25-16)

Finale 7°-8° posto: Volley Milano-Pallavolo Padova 1-3 (25-14, 21-25, 24-26, 19-25)

Classifica Finale

1.Consar Ravenna 2. Trentino Volley 3. Matervolley Castellana 4. Volley Meta Na 5. Divoli Rosa 6. Colombo Genova 7. Pallavolo Padova 8. Volley Milano 9. Pallavolo Anderlini 10. Fenice Roma Pallavolo 11. Volley Treviso 12. Villa Ester Gupe Volley CT 13. Prata di Pordenone SSD, Sir Safety Umbria Volley Perugia, Lupi Santa Croce 18. San Paolo Ostiense, Gada Volley Pescara, Cucine Lube Civitanova, Cuneo Sport 2018, Showy Boys Galatina 23. Pallmilano Vittorio Veneto, Opengardenweb Alessano, Sport Team Sudtirol, Polisportiva Venosa.

Premi individuali

Miglior Centrale: Mati Pardo (Diavoli Rosa)

Miglior Schiacciatore: Davide Brighach (Trentino Volley)

Miglior libero: Simone Orto (Consar Ravenna)

Miglior Palleggiatore: Antonino Russo (Volley Meta)

MVP: Alessandro Bovolenta (Consar Ravenna)

Il roster della formazione Campione d’Italia: Filippo Mancini, Giacomo Minniti, Alessandro Bovolenta, Ranieri Truocchio, Lorenzo Tomassini, Somone Orto, Giovanni Pascucci, Mattia Orioli, Luca Falzaresi Robert Stefan Chirila, Samuele Candito, Lorenzo Pollini, Leonardo Capozzo, Leonardo Chiella. All. Francesco Guarnieri.

Albo d’oro Under 19 maschile

2012/13 Lube Banca Marche MC

2013/14 Itas Trentino Volley

2014/15 Diatec Trentino

2015/16 Volley Treviso

2016/17 Volley Segrate 1978 MI

2017/18 Volley Segrate 1978 (Under 18)

2018/19 Volley Treviso (Under 18)

2019/2020 finali non disputate

2020/2021 Colombo Volley Genova

2021/22 Matervolley Castellana

2022/23 Consar Ravenna