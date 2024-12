Sabato 7 dicembre si assegnerà lo scudetto femminile, domenica 8 il maschile. I match saranno in diretta su SuperTennis e SuperTenniX

TORINO – Al Circolo della Stampa Sporting di Torino è tutto pronto. Per il terzo anno consecutivo sarà lo storico club della città piemontese a ospitare le finali del Campionato a Squadre di Serie A1 2024 by BMW, in programma fra sabato 7 e domenica 8 dicembre.

Nella prima giornata di gare toccherà alle donne, con CT Palermo e AT Verona Falconeri in campo per contendersi lo scudetto che dodici mesi fa andò alla Società Canottieri Casale; nella seconda giornata sarà quindi il turno degli uomini, col duello fra gli altoatesini del TC Rungg – Südtirol/Yogurteria e i lombardi del TC Crema che eleggerà il circolo successore del CT Vela Messina campione d’Italia nel 2023. Sarà un fine settimana carico di emozioni e spettacolo, sugli stessi campi veloci che meno di un mese fa hanno ospitato gli allenamenti dei campioni delle Nitto ATP Finals.

L’evento, realizzato grazie al prezioso contributo della Regione Piemonte, è stato presentato stamane nella conferenza stampa tenutasi al Circolo della Stampa Sporting, alla presenza del Vicepresidente Vicario della Federazione Italiana Tennis e Padel, Gianni Milan, dell’Assessore al Bilancio della Regione Piemonte, Andrea Tronzano, dell’Assessore allo Sport, Grandi Eventi e Turismo della Città di Torino, Domenico Carretta, del Vicepresidente del Circolo della Stampa Sporting, Stefano Motta e del Direttore di Gara delle Finali della Serie A1 by BMW 2024, Sergio Palmieri.

LE DICHIARAZIONI

Gianni Milan, Vicepresidente Vicario della Federazione Italiana Tennis e Padel: “Vogliamo valorizzare questo campionato come merita e la scelta di giocare per il terzo anno di fila al Circolo della Stampa Sporting di Torino, il club che solo poche settimane fa ha ospitato gli allenamenti dei campioni delle Nitto ATP Finals, ne è la conferma. Il campionato degli affiliati mette in risalto la dimensione sociale del nostro sport. Credo sia uno dei segreti del nostro successo ed è fondamentale che non ne venga snaturata l’impostazione, che è stata una delle chiavi di volta della crescita del movimento giovanile. La Serie A1 è la leva più importante che abbiamo per l’attività dei circoli. Deve vincere, e lo stesso vale per le serie inferiori, non il circolo più ricco che può tesserare i tennisti migliori, ma quello che si rivela più bravo a costruire giocatori”.

Andrea Tronzano, Assessore al Bilancio della Regione Piemonte: “Oltre a investire sui grandi eventi sportivi internazionali, come la Nitto ATP Finals, la Regione Piemonte intende sostenere anche gli appuntamenti di carattere nazionale come le finali dei campionati femminili e maschili della Serie A1 by BMW, ospitate il 7 e l’8 dicembre sui campi del Circolo Stampa Sporting di Torino. È nostra intenzione, infatti, avere la massima attenzione anche per lo sport territoriale e locale con l’obiettivo di diffonderne la cultura, qualsiasi disciplina ne sia rappresentata. Il tennis italiano, ad esempio, sta vivendo un momento di straordinaria crescita e visibilità.

Grazie al successo di grandi campioni, tanti bambini, ragazzi e adulti, si stanno avvicinando a questo sport, come dimostrano i dati relativi all’aumento delle iscrizioni ai circoli, negli ultimi anni. A livello piemontese, sono passati dai 251 del 2020 ai 314 attuali, con un incremento percentuale del 25%. Anche le Scuole Tennis sparse in tutto il Piemonte, in alcuni casi, hanno fatto letteralmente registrare veri e propri sold out. Un dato che conferma la crescente attrattività della disciplina. E se da una parte le risorse investite dalla Regione hanno fortemente contribuito a un incremento della pratica sportiva, dall’altra si sono trasformate in benefici per la collettività”.

Domenico Carretta, Assessore allo Sport, Grandi Eventi e Turismo della Città di Torino: “Con il ricordo ancora negli occhi delle emozionanti giornate trascorse insieme ai campioni delle Nitto ATP Finals 2024, Torino è già pronta ad accogliere un altro importante evento dedicato al tennis. Anche quest’anno, la prestigiosa cornice del Circolo della Stampa Sporting sarà teatro delle finali scudetto a squadre maschili e femminili della Serie A1 by BMW 2024. Il tennis si sta confermando uno degli sport più amati e seguiti a livello nazionale e Torino si sta consolidando sempre più come una delle sue capitali: una città dove non solo questa disciplina viene praticata con crescente passione, ma anche dove si moltiplicano le opportunità di ammirare il talento dei grandi campioni, nazionali e internazionali. Siamo dunque orgogliosi di ospitare nuovamente questa importante manifestazione, che celebrerà l’impegno agonistico, la passione e la determinazione di migliaia di giovani sportivi”.

Pietro Garibaldi, Presidente del Circolo della Stampa Sporting: “Per il terzo anno consecutivo la grande stagione del tennis italiano – mai come quest’anno così grande – si chiude al Circolo della Stampa Sporting, all’insegna del tricolore del massimo campionato italiano a squadre. Dopo il Piemonte Open Intesa Sanpaolo, ATP Challenger 175 giocato a maggio, e gli allenamenti delle Nitto ATP Finals a novembre, ecco le Finali di Serie A1 by BMW 2024 sul GreenSet del Training Center. Assegneranno lo scudetto a pochi giorni dalla conquista della terza Coppa Davis della storia azzurra, e rappresentano un ulteriore motivo d’orgoglio per il Circolo della Stampa Sporting. Un’iniziativa che ancora una volta si fonda sulla forte sinergia fra circolo, istituzioni locali e Federazione Italiana Tennis e Padel, e che conferma sempre più la città di Torino come capitale del tennis nazionale e mondiale”.

Sergio Palmieri, Direttore di Gara delle Finali della Serie A1 by BMW 2024: “Sin dai primi anni della mia lunga esperienza da Direttore delle finali di Serie A1 by BMW ho compreso come per le squadre partecipanti si tratti di un evento estremamente importante, perché mette in palio uno scudetto molto ambito. Nelle finali abbiamo sempre visto in gara formazioni agguerrite e questo ha contribuito a creare un clima spesso rovente, con tanti incontri combattuti dal punto di vista agonistico e anche decisamente interessanti a livello tecnico. Negli anni, le finali di Serie A1 by BMW hanno anche tenuto a battesimo tanti giovani talenti che poi si sono espressi a livelli davvero interessanti. Questo dimostra come questa manifestazione, molto importante per la FITP che cerca di curarla nei minimi particolari, possa essere una sorta di palestra per molti: per chi scende in campo, per i club che partecipano, e anche per la Federazione che dalla Serie A1 può trarre indicazioni importanti per quanto riguarda il settore tecnico”.

LE SQUADRE FINALISTE – Di seguito, una breve presentazione di ciascuna delle quattro formazioni impegnate nel week-end di finali.

Finalista femminile: CIRCOLO TENNIS PALERMO – A dodici mesi dalla splendida finale del 2023, il Circolo Tennis Palermo ci riprova. E se lo scorso anno le ragazze siciliane non partivano favorite, stavolta avranno sicuramente più chance, grazie a una formazione costruita in casa per un buon 50 per cento, con Giorgia Pedone, Anastasia Abbagnato e Virginia Ferrara. La loro crescita individuale ha fatto sempre più grande una squadra della quale sono diventate punto di riferimento, supportate dalla spagnola Marina Bassols Ribera (n.152 Wta), dalla rumena Irina Fetecau e da Martina Caregaro. Un team dalla panchina lunga e con varie opzioni, che ha chiuso al secondo posto nel Girone 1 e che poi ha battuto per il secondo anno di fila il TC Rungg – Südtirol/Kiku in semifinale (2-2 all’andata a Palermo, 3-1 al ritorno in Alto Adige). La possibilità di diventare la prima squadra siciliana a vincere uno scudetto di Serie A1 è sfumata nel 2023, quando i colleghi del CT Vela di Messina hanno trionfato nel maschile: alle palermitane, però, rimane l’opportunità di portare sull’isola per la prima volta lo scudetto femminile, confermando così il ruolo in primo piano della Sicilia nel mondo del tennis tricolore.

Finalista femminile: ASSOCIAZIONE TENNIS VERONA FALCONERI – Nel 2023 avevano mancato l’accesso alla finale per un soffio, arrendendosi al doppio di spareggio in semifinale alle future campionesse d’Italia della Società Canottieri Casale. Stavolta, invece, le ragazze dell’AT Verona Falconeri sono riuscite a fare un passo in più e sono dunque prossime a giocarsi il tricolore, con l’obiettivo di diventare la prima formazione veneta a conquistare loscudetto femminile. Ci proveranno dopo aver chiuso al secondo posto il Girone 2 del campionato e poi vinto la semifinale contro il TC Padova grazie al 3-1 della gara d’andata, difeso al ritorno (2-2). Grande protagonista Aurora Zantedeschi, prodotto del vivaio capace di conquistare ben quattro punti fra singolare e doppio, sicura protagonista anche nelle finali scudetto. Oltre a lei, le veronesi possono contare sulle straniere Valentini Grammatikopoulou, Lesley Kerkhove ed Eva Guerrero Alvarez e sulle azzurre Diletta Cherubini, Angelica Raggi e Angelica Moratelli. Potenzialmente preziosissima quest’ultima, che può giocare in qualità di elemento del vivaio ed è specialista nel doppio, con tanto di fresco best ranking al numero 74 della classifica mondiale WTA.

Finalista maschile: TENNIS CLUB RUNGG – SÜDTIROL/YOGURTERIA – Il club di Appiano sulla Strada del Vino, alle porte di Bolzano, è diventato una delle piacevoli realtà del Campionato, con una formazione maschile e una femminile in gara in Serie A1. Ora, eccoli pronti per la prima finale scudetto, conquistata con gli uomini al termine di un play-off combattutissimo contro il Park Tennis Club di Genova. È finita 3-3 all’andata ad Appiano (con rimonta da 1-3) e 4-2 al ritorno in Liguria, in favore di un gruppo ‘allargato’ di qualità, eterogeneo ma estremamente coeso, arrivato in questa stagione a schierare ben dieci giocatori. La base rimane ‘fatta in casa’, con i ragazzi del vivaio Alexander Weis, Maximilian Figl, Horst Rieder, Nicolò Toffanin e Sebastian Brzezinski, ai quali si aggiungono Federico Gaio (che sui campi del Circolo della Stampa Sporting di Torino si allena da tempo), il doppista Marco Bortolotti, l’argentino Santiago Rodriguez Taverna e il belga Michael Geerts.

Finalista maschile: TENNIS CLUB CREMA – Già vincitori di tre scudetti maschili consecutivi negli Anni ’80 (fra il 1985 e il 1987), i lombardi sono da tempo una delle certezze della Serie A1 by BMW, riconquistata dodici stagioni fa e da allora mai abbandonata. Tornano in finale dopo una lunghissima rincorsa, fatta anche di ben quattro sconfitte in semifinale nelle precedenti undici edizioni. Un traguardo che li ripaga di tanto impegno, colto in maniera rocambolesca grazie all’impresa nella gara di ritorno dei play-off contro il TC Santa Margherita Ligure, che a Crema era passato per 4-2 ma sui campi di casa si è dovuto arrendere per 5-1, salutando il sogno di conquistare la finale al debutto nel massimo campionato. Festeggia il TC Crema, club che ormai anni fa ha focalizzato buona parte della sua attenzione sulla Serie A1 by BMW, costruendo un team particolarmente affiatato che miscela l’esperienza di giocatori come Riccardo Bonadio e Andrea Arnaboldi alla freschezza dei più giovani, in particolare dei prodotti del vivaio Samuel Vincent Ruggeri, Lorenzo Bresciani e Leonardo Cattaneo. Senza dimenticare il rumeno Nicholas David Ionel, in campo in entrambe le sfide della semifinale, e il croato Luka Mikrut, prezioso nelle prime giornate

del Girone 2 chiuso dai cremonesi al primo posto.

IL PROGRAMMA DELLE FINALI – Il week-end dedicato alle finali dei campionati di Serie A1 by BMW 2024 inizierà alle ore 11 di sabato 7 dicembre con la finale femminile. Domenica 8 dicembre, a partire dalle ore 10, scenderanno invece in campo le formazioni che si contenderanno il titolo maschile.

Sabato 7 dicembre, dalle ore 11, Finale femminile:

• Singolare n. 3

• Singolare n. 2

• Singolare n. 1

• Eventuali doppi a seguire

Domenica 8 dicembre, dalle ore 10, Finale maschile:

• Singolare n. 3 e Singolare n. 4 in contemporanea su due campi

• Singolare n. 2 (al termine del singolare disputato sul campo principale)

• Singolare n.1 (al termine del singolare n.2)

• Eventuali doppi a seguire su un unico campo (al termine del singolare n.1)

COPERTURA MEDIATICA – Tutti i match della due giorni dedicata alle finali dei campionati femminili e maschili della Serie A1 by BMW 2024 verranno trasmessi in diretta e in esclusiva da SuperTennis e, contestualmente, saranno visibili anche su SuperTenniX, la piattaforma streaming della Federazione Italiana Tennis e Padel, gratuita per tutti i tesserati. Inoltre, il sito www.fitp.it metterà come sempre a disposizione degli appassionati il live score di tutte le partite in programma.