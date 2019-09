Finlandia-Italia 1-2, il tabellino: qualificazione ad un passo per gli Azzurri

Il tabellino di Finlandia-Italia 1-2 il risultato finale: reti di Immobile e Jorginho per gli Azzurri mentre agli scandinavi non basta Pukki.

TEMPERE – Nel match valevole per il Gruppo J delle qualificazioni ad Euro 2020 l’Italia espugna il Tempere Stadion battendo la Finlandia 2-1. Succede tutto nella seconda frazione di gioco con gli Azzurri che vanno in rete con Immobile e Jorginho (rigore) mentre ai padroni di casa non basta il momentaneo pareggio di Pukki). Con questo successo, dunque, la Nazionale di Mancini ipoteca la qualificazione ai prossimi campionati europei: la matematica certezza potrebbe arrivare a Ottobre.

Finlandia-Italia 1-2: il tabellino del match

FINLANDIA (5-4-1): Hradecky; Granlund (82′ Soiri), Toivio, Arajuuri, Vaisanen, Uronen; Lod, Schuller (87′ Kauko), Kamara, Lappalainen (75′ Tuominen); Pukki. Allenatore: Kanerva

ITALIA (3-5-1-1): Donnarumma; Izzo, Bonucci, Acerbi, Emerson Palmieri (8′ Florenzi); Barella, Jorginho, Sensi; Pellegrini, Immobile (76′ Belotti), Chiesa (72′ Bernardeschi). Allenatore: Mancini

RETI: 59′ Immobile (I), 72′ Rig. Pukki (F), 79′ Rig. Jorginho (I)

AMMONIZIONI: Jorginho, Donnarumma (I), Schuller, Arajuuri, Kauko (F)

ESPULSIONI: //

RECUPERO: 2′ nel primo tempo, 4′ nel secondo tempo

STADIO: Tempere Stadion