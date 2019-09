Mercato Lecce, acquisti e cessioni Settembre 2019

In primo piano il ritorno di Tachtsidis e gli arrivi di Farias, Babacar, Gabriel, Lapadula, Rossettini e Shachov. Ecco come cambia l’undici tipo titolare alla luce del mercato

LECCE – É stato un mercato che ha visto il neopromosso Lecce molto attivo in entrata quello della sessione estiva del 2019. Tanti arrivi ma con una spesa inferiore a quanto si potrebbe ipotizzare perchè la società giallorossa è riuscita ad operare sfruttando prestiti, fine prestiti svincolati. É il caso di Tachtsidis, rientato dal Nottingham Forest, sfruttando la clausola che prevedeva un ritorno in caso di promozione del club salentino; di Farias e Babacar, in prestito, rispettivamente, da Cagliari e Sassuolo; di Meccariello, riscattato dal Brescia. Agli ordini del confermato Liverani sono stati messi a disposizione anche Vera, proveniente dal Leones, Imbula dallo Stock City, Lapadula e Rossettini dal Genoa, Gabriel dal Perugia e Shakhov dal PAOK Salonicco. Nessun incasso dal mercato in uscita in quanto, in tutti i casi, si è trattato di fine prestiti o vincolati. Ma come cambierà la formazione tipo di alla luce degli ultimi innesti? Proviamo di seguito a vedere quali saranno le scelte preferite da parte dell’allenatore e un riepilogo con gli acquisti e le cessioni di questo inizio stagione.



FORMAZIONE TIPO

LECCE (4-3-1-2): GABRIEL; RISPOLI, Lucioni, ROSSETTINI, DELL’ORCO; Tachtsidis, Petriccione, SHAKHOV; Mancosu; FARIAS, BABACAR. All: Liverani (confermato).

ACQUISTI:

Babacar (a, Sassuolo)

Imbula (a, Stoke City)

Rispoli (d, svinc)

Lapadula (a, Genoa)

Dell’Orco (d, Sassuolo)

Farias (a, Cagliari)

Gabriel (p, Perugia)

Rossettini (d, Genoa)

Shakhov (c, PAOK Salonicco)

Benzar (d, Steaua)

Vera (d, Leones Fc)

Meccariello (d, Brescia)

