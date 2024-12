Fiorentina-Cagliari 1-0: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Fiorentina-Cagliari di domenica 8 dicembre 2024: formazioni e cronaca con tabellino. Dove vedere in tv e streaming la partita di Serie A

FIRENZE – Domenica 8 dicembre all’Artemio Franchi andrà in scena Fiorentina–Cagliari, gara valida per la quindicesima giornata della Serie A Enilive 2024-2025: calcio d’inizio alle ore 12:30. Da una parte, la formazione di Raffaele Palladino reduce da sette vittorie consecutive in campionato e dall’eliminazione dagli ottavi di finale della Coppa Italia ai calci di rigore con l’Empoli. Dall’altro lato, invece, gli uomini di Davide Nicola che vengono dalla preziosa vittoria ottenuta in casa ai danni del Verona (1-0) dopo due pareggi.

I viola, ancora imbattuti tra le mura amiche (ultimo ko interno risalente a marzo 2024 per 1-2 con il Milan) con 14 punti frutto di quattro successi e due pareggi, puntano ad eguagliare il record del club di otto vittorie consecutive in Serie A – che fu stabilito nel lontano 1960 – per rimanere tra le prime quattro posizioni in classifica e restare a contatto della capolista Napoli (-4). I sardi, invece, che lontano dall’Unipol Domus hanno vinto in una sola occasione (due mesi fa a Parma per 2-3) totalizzando cinque punti, cercano il quarto risultato utile consecutivo per tenere lontana la zona calda (+3).

Il bilancio storico dei precedenti in Toscana tra le due compagini sorride di gran lunga alla Fiorentina: 8 pareggi, 30 vittorie e 6 sconfitte. L’ultimo blitz del Cagliari a Firenze risale allo scorso 13 maggio 2018 (0-1 con il gol decisivo firmato da Pavoletti). A dirigere l’incontro sarà l’arbitro Marco Piccinini della sezione di Forlì coadiuvato dai due assistenti Ciro Carbone di Napoli e Giorgio Peretti di Verona. Quarto ufficiale: Antonio Rapuano di Rimini. Al VAR Marco Serra della sezione di Torino assistito da Maurizio Mariani di Aprilia.

Cronaca con tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI FIORENTINA-CAGLIARI]

RISULTATO IN DIRETTA: FIORENTINA-CAGLIARI 1-0 PRIMO TEMPO 40' Ultimi cinque minuti, recupero escluso, prima che l'arbitro mandi tutti negli spogliatoi per l'intervallo. 39' Ammonito Mina. 32' Si fa sotto Beltran, ma Mina spedisce in corner. Nulla di fatto dai successivi sviluppi. 30' Ammonito Comuzzo per fallo su Piccoli 24' Goal di Cataldi dalla distanza! Il suo piatto sotto l'incrocio dei pali da fuori area viene sicuramente dedicato a Bove! 15' Giunti al quarto d'ora, il punteggio non cambia: 0-0. 11' Cross di Zortea per Piccoli, ma De Gea ribatte. Arriva allora Makoumbou, ma senza inquadrare il sette. 10' Eccoci al decimo, sempre fermi sul pareggio a occhiali. 8' Bel diagonale di Dodò, ma il tiro finisce fuori. 5' Dopo i primi cinque minuti siamo ancora a reti inviolate. 2' Assist di Sottil per Gosens, ma Sherri manda in angolo il successivo cross. 1' Si comincia! Buongiorno dal Franchi e benvenuti alla diretta della gara tra Fiorentina e Cagliari. Un match molto forte dal punto di vista emotivo perché è il primo a essere giocato dopo la grande paura di domenica scorsa per Edoardo Bove. Domenica 8 dicembre dalle ore 11:30 le formazioni ufficiali, dalle ore 12:30 la cronaca con commento in diretta della partita. TABELLINO FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Dodò, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Cataldi, Adli; Ikoné, Beltran, Sottil; Kouamé. All. Palladino CAGLIARI (4-4-1-1): Sherri; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Zortea, Makoumbou, Marin, Augello; Viola; Piccoli All. Nicola Reti: 24' pt Cataldi Ammoniti: Comuzzo

Le formazioni ufficiali di Fiorentina-Cagliari

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Dodô, Comuzzo, L. Ranieri, Gosens; Adli, Cataldi; Ikoné, Beltrán, Sottil; Kouamé. A disposizione: P. Terracciano, Martinelli, Biraghi, Mandragora, Guðmundsson, Kean, Moreno, Colpani, Richardson, Martínez Quarta, Kayode, Parisi. Allenatore: Raffaele Palladino.

Cagliari (4-2-3-1): Sherri; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Marin, Makoumbou; Zortea, Viola, Augello; Piccoli. A disposizione: Ciocci, Scuffet, Adopo, Deiola, Prati, Jankto, Wieteska, Palomino, Pavoletti, Azzi, Gaetano, Luvumbo, Kingstone, Felici. Allenatore: Davide Nicola.

Le parole di Raffaele Palladino

“I ragazzi sono concentrati sulla partita e vogliono fare una bella prestazione per cercare di portare a casa i tre punti. Vogliamo riscattare l’eliminazione in Coppa. Sicuramente dobbiamo mantenere alta l’attenzione per tutti i 90 minuti perché è fondamentale. Contro l’Empoli abbiamo avuto delle disattenzioni pagate care e in campionato non ce lo possiamo permettere. Il Cagliari è in salute e sfrutterà i nostri errori. Hanno fatto una grande gara contro il Milan, hanno pareggiato all’ultimo con il Genoa e hanno vinto contro il Verona. Incontreremo una delle squadre che sta meglio fisicamente dell’intera Serie A. Possiedono giocatori di gamba che fanno male sulle ripartenze e si difendono ordinati. Sarà una gara difficile, noi dobbiamo fare la nostra prestazione. Abbiamo lavorato bene in questi giorni e siamo motivati“.

I convocati della Fiorentina

Portieri: De Gea, Terracciano, Martinelli.

Difensori: Dodo, Kayode, Quarta, Comuzzo, Ranieri, Moreno, Biraghi, Gosens, Parisi.

Centrocampisti: Cataldi, Richardson, Adli, Mandragora.

Attaccanti: Cataldi, Ikone, Beltran, Kean, Gudmundsson, Sottil, Kouame.

Le parole di Davide Nicola

“Il gruppo è consapevole di avere ancora margini di crescita. In questo momento ci stiamo concentrando sui dettagli che alla lunga fanno la differenza tra il conquistare punti e mantenere una certa continuità. La Fiorentina arriva da sette vittorie consecutive e quando fai questi risultati non è mai un caso. Hanno un mix che funziona alla perfezione, è una rosa qualitativa che ha un’identità ben precisa che sta performando a livello di gruppo ma anche di giocatori. Il Cagliari dovrà fare una grande partita sotto tutti i punti di vista. Andiamo in campo con coraggio cercando di portare il nostro gioco, facendo ancora meglio soprattutto in fase di transizione e difendendoci da squadra vera ma non rinunciando mai a creare. Le qualità generali vengono fuori nella singola partita ed è importante avere lo spirito gusto”.

I convocati del Cagliari

Portieri: Ciocci, Scuffet, Sherri.

Difensori: Augello, Luperto, Wieteska, Palomino, Mina, Zappa, Obert, Azzi.

Centrocampisti: Adopo, Viola, Deola, Prati, Marin, Zortea, Jankto, Makoumbou, Gaetano, Felici.

Attaccanti: Pavoletti, Luvumbo, Kingstone, Piccoli.

Presentazione del match

QUI FIORENTINA – Sarà assente solamente Bove tra le fila dei viola dopo il malore accusato la scorsa settimana nel corso della partita giocata contro l’Inter e poi sospesa. In porta De Gea con Dodo, Comuzzo, Ranieri e Gosens a comporre la linea difensiva. Sulla mediana agiranno Cataldi e Adli con Colpani, Beltran e Sottil a sostegno di Kean.

QUI CAGLIARI – Nicola dovrà fare a meno solamente di Lapadula. Tra i pali Sherri, nel cuore della difesa Luperto e Mina con Zappa e Augello ai lati. In mezzo al campo Makoumbou e Adopo con Zortea e Luvumbo sulle corsie esterne. Davanti spazio a Viola a supporto di Piccoli.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Cagliari

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Cataldi, Adli; Colpani, Beltran, Sottil; Kean. Allenatore: Raffaele Palladino

CAGLIARI (4-4-1-1): Sherri; Zappa, Mina, Luperto, Augello; Zortea, Makoumbou, Adopo, Luvumbo; Viola; Piccoli. Allenatore: Davide Nicola

Dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita sarà visibile in diretta e in esclusiva su DAZN, app disponibile su tablet, smartphone, moderne smart tv e console.