Serie A, Fiorentina – Cagliari: le formazioni ufficiali del match

Le formazioni ufficiali di Fiorentina – Cagliari del 10 gennaio 2021: incontro valido per la 17° giornata di Serie A, calcio di inizio ore 15

FIRENZE – Tutto é pronto allo Stadio Artemio Franchi per l’inizio di Fiorentina – Cagliari, match valevole per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021. I padroni di casa, nel turno precedente, hanno perso lontano dalle mura amiche contro la Lazio per 2-1 e sono al quattordicesimo posto in classifica con 15 punti. La squadra ospite è reduce da tre sconfitte consecutive, di cui l’ultima in casa contro il Benevento per 1-2; ha quattordici punti che valgono il quindicesimo posto a pari merito con lo Spezia.

Prandelli dovrebbe perciò schierare un 3-5-2 con Dragowski in porta, linea di difesa formata da Milenkovic, Pezzella e Igor. In cabina di regia Valero affiancato da Amrabat e Bonaventura, sulle corsie laterali Caceres e Biraghi. In attacco Vlahovic insieme a Kouamé. Di Francesco dovrebbe per un 4-2-3-1 con Cragno tra i pali, in difesa Walukiewicz e Godin centrali con Zappa e Lykogiannis terzini. In mediana Marin insieme a Nainggolan. In attacco come ali Caligara e Pereiro, mentre come trequartista Joao Pedro dietro all’unica punta Simeone.

Le formazioni ufficiali saranno comunicate attorno alle ore 14.

CRONACA DIRETTA DELLA PARTITA

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Igor; Caceres, Amrabat, Borja Valero, Bonaventura, Biraghi; Vlahovic, Kouamé. Allenatore: Prandelli (da confermare)

CAGLIARI (4-2-3-1): Cragno; Zappa, Walukiewicz, Godin, Lykogiannis; Marin, Nainggolan; Caligara, Joao Pedro, Pereiro; Simeone. Allenatore: Di Francesco ( da confermare)