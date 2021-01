Fiorentina – Cagliari: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

La partita Fiorentina – Cagliari del 10 gennaio 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale del match valido per la 17° giornata di Serie A, calcio d’inizio alle ore 18:00

FIRENZE – Domenica 10 gennaio, alle ore 18 si giocherà Fiorentina – Cagliari, match valevole per la diciassettesima giornata di Serie A 2020/2021. Sarà una sfida tra due squadre che non stanno passando un bel periodo. Da una parte i padroni di casa, che dopo la soddisfazione di fine anno con la Juventus non riescono a cavalcare l’entusiasmo: nel turno precedente hanno perso lontano dalle mura amiche contro la Lazio per 2-1. In questi primi mesi del campionato i viola su sedici incontri disputati hanno raccolto tre vittorie, sei pareggi e sette sconfitte, per un totale di quindici punti che valgono loro il quattordicesimo posto in classifica. Dall’altra parte la squadra ospite è reduce da tre sconfitte consecutive, di cui l’ultima in casa contro il Benevento per 1-2. In questa prima parte di stagione su sedici partite giocate i sardi hanno ottenuto tre vittorie, cinque pareggi e otto sconfitte, per un totale di quattordici punti che valgono il quindicesimo posto a pari merito con lo Spezia.

Cronaca con commento minuto per minuto

Domenica 10 gennaio alle ore 17 le formazioni ufficiali, dalle 18 la cronaca con il commento alla partita.

La presentazione del match

QUI FIORENTINA – Per la sfida contro il Cagliari Prandelli non potrà contare su Ribery, uscito anzitempo nella scorsa partita con la Lazio. Dovrebbe perciò schierare un 3-5-2 con Dragowski tra i pali, linea di difesa formata da Milenkovic, Pezzella e Igor. In cabina di regia Valero affiancato da Amrabat e Bonaventura, sulle corsie laterali Caceres e Biraghi. In attacco Vlahovic insieme a Kouamé.

QUI CAGLIARI – Di Francesco per la trasferta di Firenze torna ad avere a disposizione per la difesa Lykogiannis, ma a centrocampo deve fare a meno dello squalificato Nandez. Dovrebbe quindi optare per un 4-2-3-1 con Cragno in porta, in difesa Klavan e Walukiewicz centrali con Zappa e Lykogiannis terzini. In mediana Marin insieme a Nainggolan. In attacco come ali Caligara e Sottil, mentre come trequartista Joao Pedro dietro all’unica punta Pavoletti.

Le probabili formazioni delle due squadre

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Igor; Caceres, Amrabat, Valero, Bonaventura, Biraghi; Vlahovic, Kouamé. Allenatore: Prandelli.

CAGLIARI (4-2-3-1): Cragno; Zappa, Klavan, Walukiewicz, Lykogiannis; Marin, Nainggolan; Caligara, J.Pedro, Sottil; Pavoletti. Allenatore: Di Francesco.

STADIO: Franchi

Dove vedere la partita in streaming

L’incontro Fiorentina – Cagliari del 10 gennaio 2021, valido per la diciassettesima giornata di Serie A 2020/2021, verrà trasmesso in diretta esclusiva su Sky Sport. Partita disponibile anche in streaming su Sky Go, servizio riservato agli abbonati Sky e usufruibile tramite pc, smartphone e tablet. In alternativa si potrà ricorrere a Now Tv che, previo abbonamento, consente di assistere ai programmi Sky.