Lazio – Fiorentina: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Lazio – Fiorentina del 6 gennaio 2021

ROMA – Mercoledì 6 gennaio alle ore 15 andrà in scena Lazio – Fiorentina, incontro valevole per la sedicesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021. Da una parte c’è la formazione capitolina che ha cominciato l’anno nuovo pareggiando in casa del Genoa ed in classifica occupano la nona posizione con 22 punti. Dall’altra parte c’è la Viola che viene dal pari casalingo contro il Bologna ed in classifica occupa il tredicesimo posto, in coabitazione con l’Udinese, a quota 15 punti.

La cronaca minuto per minuto

Mercoledì 6 gennaio alle ore 14 le probabili formazioni, dalle 15 la cronaca diretta della partita.

La presentazione del match

QUI LAZIO – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo col 3-5-2 con Reina in porta, pacchetto difensivo composto da Luiz Felipe, Acerbi e Radu. A centrocampo Escalante in cabina di regia con Milinkovic-Savic e Luis Alberto mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a Lazzari e Marusic. In attacco tandem offensivo composto da Muriqi e Immobile.

QUI FIORENTINA – Prandelli dovrebbe mandare in campo la sua squadra con un modulo speculare: Dragowski tra i pali, pacchetto arretrato composto da Milenkovic, Pezzella e Igor. A centrocampo Amrabat in cabina di regia con Bonaventura e Castrovilli mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a Lirola e Biraghi. In attacco tandem offensivo composto da Vlahovic e Ribery.

Le probabili formazioni di Lazio – Fiorentina

LAZIO (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Escalante, Luis Alberto, Marusic; Muriqi, Immobile. Allenatore: Inzaghi

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ger. Pezzella, Igor; Lirola, Bonaventura, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Vlahovic, Ribery. Allenatore: Prandelli

STADIO: Olimpico

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Lazio – Fiorentina, valevole per la sedicesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva sulla piattaforma DAZN. La sfida dell’Olimpico sarà visibile per i suoi abbonati anche sulle moderne smart tv compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4 o 5 o Xbox, oppure ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. L’incontro, inoltre, sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre, se lo vorranno, seguire la partita in tv attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q.