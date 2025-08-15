Potenza-Cavese: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Potenza-Cavese di Sabato 16 agosto 2025: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e streaming la partita di Coppa Italia Serie C

POTENZA – Sabato 16 agosto 2025, ore 18:00, lo stadio “Alfredo Viviani” di Potenza ospiterà una sfida dal sapore antico e dalle tensioni moderne: Potenza–Cavese, primo turno della Coppa Italia di Serie C. Un match che non è solo sport, ma anche storia, rivalità e orgoglio territoriale. Non si tratta della prima sfida tra le due squadre, l’ultima volta giocata 8 marzo 2025 é finita in parità con 2-2 .

Il match sarà condotto dell’arbitro Felipe Salvatore Viapiana della sezione AIA di Catanzaro. Sarà coadiuvato dagli assisenti Stefania Genoveffa Signorelli di Paola e Davide Gigliotti di Lamezia Terme; quarto ufficiale Gabriele Totaro di Lecce. A causa dell’atavica rivalità tra le due tifoserie, sfociata in passato in episodi di violenza, il Prefetto di Potenza ha disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Salerno. La decisione mira a garantire la sicurezza pubblica, in una gara che già sulla carta promette scintille.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI POTENZA-CAVESE]

POTENZA:. A disposizione:



CAVESE:. A disposizione:



Reti:



Mister De Giorgio alla vigilia

“Abbiamo tanta voglia di ritornare a giocare dopo una serie di impegni estivi. Vogliamo subito offrire una bella prestazione davanti al nostro pubblico, con l’obiettivo di passare il turno e proseguire in una competizione che riteniamo importante. La Cavese è una squadra giovane, di qualità, un gruppo organizzato che ha disputato buone amichevoli. Vogliamo continuare a fare ciò che di buono abbiamo mostrato lo scorso anno, restando una squadra brillante e sempre propensa a fare gioco. Ci interessa capire fin da subito la nostra condizione fisica in vista dell’esordio in campionato. Abbiamo voglia di dare continuità a quanto interrotto lo scorso aprile”.

Presentazione della partita

Il Potenza , nelle ultime 5 gare, ha un bilancio di 2 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte; ha segnato 10 reti e ne ha subite 6 . Il bilancio della Cavese é invece di 2 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte nelle ultime 5; 4 reti fatte e 7 subite. Entrambi i tecnici sembrano orientati a confermare i moduli visti in precampionato, con qualche ballottaggio ancora aperto. Da segnalare l’assenza di Piana per la Cavese e il recupero di Rosafio per il Potenza. Il Potenza non ha perso negli ultimi 12 scontri diretti contro la Cavese. La media gol segnati dal Potenza nelle ultime 5 gare: 1.80. Media gol subiti: 0.80. La Cavese ha vinto 2 derby consecutivi contro Turris e Casertana.

Dove vedere la partita in TV e streaming

La partita Potenza – Cavese , valida per i 32esimi di Coppa Italia Serie C , si potrà seguire in diretta tv o streaming esclusiva sul media partner ufficiale La Nuova TV (ch. 82 DTT Basilicata/Puglia, smart tv di ultima generazione e streaming). Il contenuto sarà condiviso successivamente anche sulla pagina facebook Potenza Calcio Official . Calciomagazine.net vi terrà compagnia con una diretta testuale della gara a partire dall’inizio dell’evento; un’ora prima troverete sul sito le formazioni ufficiali.