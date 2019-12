Coppa Italia, Fiorentina-Cittadella: le formazioni ufficiali del match

Le formazioni ufficiali di Fiorentina-Cittadella: incontro valevole per il quarto turno della Coppa Italia 2019/2020, calcio d’inizio alle ore 21.

FIRENZE – Tra poco faranno il loro ingresso in campo i giocatori di Fiorentina e Cittadella nel match valevole per il quarto turno di Coppa Italia. Per quanto concerne il capitolo formazioni 4-3-3 per la Fiorentina con il tridente offensivo composto da Ghezzal, Vlahovic e Sottil mentre il Cittadella risponde col 4-3-1-2 con Luppi a supporto della coppia d’attacco formata da Panico e Celar.

Le formazioni ufficiali di Fiorentina-Cittadella

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Dalbert, Milenkovic, Ranieri, Venuti; Benassi, Pulgar, Castrovilli; Ghezzal, Vlahovic, Sottil. Allenatore: Montella

CITTADELLA (4-3-1-2): Maniero; Mora, Camigliano, Perticone, Ventola, Bussaglia, Iori, Proia, Luppi, Panico, Celar. Allenatore: Venturaro