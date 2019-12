Elenco delle partite previste per oggi mercoledì 4 dicembre 2019: in primo piano il quarto turno di Coppa Italia e i turni infrasettimanali di Premier League e Ligue 1.

UDINE – Coppa Italia in primo piano anche quest’oggi con la seconda tranche delle gare valevoli per il quarto turno. Alle ore 15 si parte con Sassuolo-Perugia: da una parte ci sono i padroni di casa che sono reduci dal pareggio esterno contro la Juventus mentre il Grifone è tornato alla vittoria battendo il Pescara. Alle ore 18 SPAL-Lecce con gli estensi che vengono dal k.o esterno contro l’Inter mentre i pugliesi hanno vinto in casa della Fiorentina. Alle ore 21 c’è Udinese-Bologna con i bianconeri che hanno rimediato una brutta sconfitta in casa della Lazio mentre gli emiliani hanno espugnato il San Paolo battendo il Napoli. Turno infrasettimanale in Premier League dove spicca Manchester United-Tottenham mentre Chelsea e Liverpool giocheranno tra le mura amiche, rispettivamente, contro Aston Villa ed Everton. In casa giocherà anche il Leicester che se la vedrà contro il Watford. In Ligue 1 impegno casalingo per il PSG che giocherà contro il Nantes. Di seguito l’elenco completo delle gare che ci faranno compagnia nella giornata odierna.

FIFA > Amichevoli 2019 > Dicembre



09:00



Cambogia - Malesia

Timorest - Filippine



FIFA > U20 Amichevoli 2019 > Dicembre

09:00 Angola - Seychelles

11:45 Isole Comore - Malawi

14:30 Zambia - Botswana



FIFA > U17 Amichevoli 2019 > Dicembre

11:00 Francia - Italia



FIFA > U16 Amichevoli 2019 > Dicembre

11:00 Giappone - Inghilterra

17:00 Spagna - Messico



UEFA > Primavera Youth League 2019/2020 > 2. Giornata

14:00 Maccabi Petach-Tikva - Stade Rennes



Argentina > Primera B Nacional 2019/2020 Zona A

01:10 Temperley - Ferro Carril Oeste



Bolivia > Liga Profesional 2019 Clausura

20:00 Guabirá - Nacional Potosí



Cile > Primera División 2019







Antofagasta - Iquique

Cobresal - Curicó Unido

Everton - Colo-Colo

Huachipato - Unión Española

O'Higgins - Audax Italiano

Unión La Calera - Coquimbo Unido

Universidad Católica - Palestino

Universidad de Chile - Universidad de Concepción



Francia > Ligue 1 2019/2020



19:00



AS Saint-Étienne - OGC Nice

Dijon FCO - Montpellier HSC

FC Metz - Stade Rennes

Toulouse FC - AS Monaco

Amiens SC - Stade Reims

21:05 Paris Saint-Germain - FC Nantes



Francia > National 2 Groupe D 2019/2020

18:00 AS Monaco (CFA) - Fréjus-St. Raphaël FC



Germania > Primavera Bundesliga Nord/Nordost 2019/2020

18:30 RB Leipzig - Energie Cottbus



Gibilterra > Premier Divison 2019/2020

20:30 Lions Gibraltar - Europa FC



Indonesia > Liga 1 2019



09:30



Persipura Jayapura - PSIS Semarang

Bhayangkara FC - Persija Jakarta



Israele > Ligat ha'Al 2019/2020

18:45 Sektzia Nes Tziona - Hapoel Haifa

19:00 Beitar Jerusalem - Hapoel Hadera FC

19:10 Maccabi Haifa - FC Ashdod

19:15 Hapoel Tel Aviv - Maccabi Tel Aviv



Italia > Coppa Italia 2019/2020 > 4. Giornata

15:00 Sassuolo - Perugia

18:00 SPAL - Lecce

21:00 Udinese - Bologna



Italia > Serie C Girone A 2019/2020

20:00 Alessandria - Juventus II



Italia > Serie C Girone B 2019/2020

17:00 Imolese - Triestina



Italia > Coppa Italia Serie D 2019/2020 > Quarti di finale



14:30



Folgore Caratese - Union Feltre

Seravezza - Sanremese

ASD Pineto Calcio - Tolentino

Città di Fasano - Foggia



Italia > Primavera Campionato Primavera 1 2019/2020

12:30 Atalanta - Empoli



14:30



Inter - Bologna

Genoa - Juventus



Paraguay > Primera División 2019 Clausura

00:00 Sportivo Luqueño - General Díaz



Portogallo > Taça da Liga 2019/2020 > Gruppo B

19:45 Vitória Setúbal - Vitória Guimarães



Portogallo > Taça da Liga 2019/2020 > Gruppo C

21:45 Gil Vicente - Sporting CP



Portogallo > U23 Liga Revelação 2019/2020

12:00 Sporting Braga - FC Famalicão



Romania > Liga 1 2019/2020

13:00 Academica Clinceni - FC Hermannstadt

17:00 CFR Cluj - Sepsi OSK

19:30 Dinamo Bucureşti - Chindia Târgoviște



Serbia > Super Liga 2019/2020

13:00 FK Inđija - FK Rad Beograd



15:00



FK Čukarički-Stankom - TSC Bačka Topola

FK Voždovac - Radnički Niš

Mladost Lučani - Crvena Zvezda



17:00



FK Mačva Šabac - FK Javor

Partizan - FK Napredak

Spartak Subotica - Proleter Novi Sad

Vojvodina - Radnik Surdulica



Slovenia > PrvaLiga 2019/2020

13:00 NK Tabor Sežana - NK Celje

15:45 NK Aluminij - NK Triglav

17:55 Rudar Velenje - NK Maribor

20:15 Olimpija Ljubljana - NK Domžale



Spagna > Segunda B Grupo 1 2019/2020

16:30 UD Melilla - Coruxo FC

15:45 Real Oviedo B - Atlético Madrid B



Ungheria > Magyar Kupa 2019/2020 > 8. Giornata



12:00



Monori SE - Budapest Honvéd

Ózdi FC - Kaposvári RFC

Pécsi MFC - Kisvárda FC

Vác FC - Újpest FC

Dorogi FC - Debreceni VSC

Szarvasi FC - Zalaegerszegi TE

Dabas-Gyón FC - Puskás FC

Mosonmagyaróvár - Paksi SE

Lipot SK - Gyirmót SE

III. Kerületi TVE - Budapesti Vasas

15:30 Szombathelyi Haladás - Budafoki LC



18:00



Győri ETO FC - Mezõkövesd-Zsóry

Pálhalma SE - BFC Siófok

20:00 Békéscsaba 1912 Előre SE - Ferencvárosi TC