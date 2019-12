Si giocano altre tre sfide per la Coppa Italia. In Europa spazio alle gare di Premier League ma anche Ligue 1 e altri incontri del 4 dicembre 2019

Mercoledì 4 dicembre proseguono le sfide del quarto turno di Coppa Italia. Impegnate ben 5 squadre appartenenti al campionato di Serie A con primo match dalle ore 15. Ricordiamo che tutti e tre si potranno seguire anche con il supporto della nostra webcronaca. Diverse anche le gare previste oggi in Europa con i turni infrasettimanali come per Manchester United – Tottenham. Prima di entrare nel dettaglio e seguire così tutti i risultati in tempo reale del giorno andiamo a vedere dove si è già giocato.

Partiamo dal Paraguay dove per la Primera Division Diaz ha superato 5-0 fuoricasa lo Sporting Luqueno. In Argentina per la Primera Nacional successo esterno per il Ferro, 1-0 sul Temperley mentre per Southeast Asian Game vittoria della Cambogia 3-1 sulla Malesia e delle Filippine 6-1 sul Timor Est. Siamo anche nella fase a gironi dove si è conclusa la quarta giornata. Nel gruppo A prima posizione per la Birmania con 10 punti seguita da Cambogia e Filippine a 7 mentre nel gruppo B Vietnam a punteggio pieno con 12 seguito da Indonesia e Thailandia a 9.

FIFA > Amichevoli 2019 > Dicembre



09:00



Cambogia - Malesia 3-1

Timorest - Filippine 1-6



FIFA > U20 Amichevoli 2019 > Dicembre



09:00 Angola - Seychelles 8-0



11:45 Isole Comore - Malawi



14:30 Zambia - Botswana



FIFA > U17 Amichevoli 2019 > Dicembre



11:00 Francia - Italia



FIFA > U16 Amichevoli 2019 > Dicembre



11:00 Giappone - Inghilterra 0-5



17:00 Spagna - Messico



UEFA > Primavera Youth League 2019/2020 > 2. Giornata



14:00 Maccabi Petach-Tikva - Stade Rennes



Argentina > Primera B Nacional 2019/2020 Zona A



01:10 Temperley - Ferro Carril Oeste 0-1



Bolivia > Liga Profesional 2019 Clausura



20:00 Guabirá - Nacional Potosí



Cile > Primera División 2019







Antofagasta - Iquique non disputa

Cobresal - Curicó Unido non disputa

Everton - Colo-Colo non disputa

Huachipato - Unión Española non disputa

O'Higgins - Audax Italiano non disputa

Unión La Calera - Coquimbo Unido non disputa

Universidad Católica - Palestino non disputa

Universidad de Chile - Universidad de Concepción non disputa



Francia > Ligue 1 2019/2020



19:00



AS Saint-Étienne - OGC Nice

Dijon FCO - Montpellier HSC

FC Metz - Stade Rennes

Toulouse FC - AS Monaco

Amiens SC - Stade Reims



21:05 Paris Saint-Germain - FC Nantes



Francia > National 2 Groupe D 2019/2020



18:00 AS Monaco (CFA) - Fréjus-St. Raphaël FC



Germania > Primavera Bundesliga Nord/Nordost 2019/2020



18:30 RB Leipzig - Energie Cottbus



Gibilterra > Premier Divison 2019/2020



20:30 Lions Gibraltar - Europa FC



Indonesia > Liga 1 2019



09:30 Persipura Jayapura - PSIS Semarang 2-0



12:30 Bhayangkara FC - Persija Jakarta 3-0 *



Israele > Ligat ha'Al 2019/2020



18:45 Sektzia Nes Tziona - Hapoel Haifa



19:00 Beitar Jerusalem - Hapoel Hadera FC



19:10 Maccabi Haifa - FC Ashdod



19:15 Hapoel Tel Aviv - Maccabi Tel Aviv



Italia > Coppa Italia 2019/2020 > 4. Giornata



15:00 Sassuolo - Perugia



18:00 SPAL - Lecce



21:00 Udinese - Bologna



Italia > Serie C Girone A 2019/2020



20:00 Alessandria - Juventus II



Italia > Serie C Girone B 2019/2020



17:00 Imolese - Triestina



Italia > Coppa Italia Serie D 2019/2020 > Quarti di finale



14:30



Folgore Caratese - Union Feltre

Seravezza - Sanremese

ASD Pineto Calcio - Tolentino

Città di Fasano - Foggia



Italia > Primavera Campionato Primavera 1 2019/2020



12:30 Atalanta - Empoli



14:30



Inter - Bologna

Genoa - Juventus



Paraguay > Primera División 2019 Clausura



00:00 Sportivo Luqueño - General Díaz 0-5



Portogallo > Taça da Liga 2019/2020 > Gruppo B



19:45 Vitória Setúbal - Vitória Guimarães



Portogallo > Taça da Liga 2019/2020 > Gruppo C



21:45 Gil Vicente - Sporting CP



Portogallo > U23 Liga Revelação 2019/2020



12:00 Sporting Braga - FC Famalicão



Romania > Liga 1 2019/2020



13:00 Academica Clinceni - FC Hermannstadt 0-0 *



17:00 CFR Cluj - Sepsi OSK



19:30 Dinamo Bucureşti - Chindia Târgoviște



Serbia > Super Liga 2019/2020



13:00 FK Inđija - FK Rad Beograd 1-0 *



15:00



FK Čukarički-Stankom - TSC Bačka Topola

FK Voždovac - Radnički Niš

Mladost Lučani - Crvena Zvezda



17:00



FK Mačva Šabac - FK Javor

Partizan - FK Napredak

Spartak Subotica - Proleter Novi Sad

Vojvodina - Radnik Surdulica



Slovenia > PrvaLiga 2019/2020



13:00 NK Tabor Sežana - NK Celje 0-0 *



15:45 NK Aluminij - NK Triglav



17:55 Rudar Velenje - NK Maribor



20:15 Olimpija Ljubljana - NK Domžale



Spagna > Segunda B Grupo 1 2019/2020



16:30 UD Melilla - Coruxo FC



15:45 Real Oviedo B - Atlético Madrid B



Ungheria > Magyar Kupa 2019/2020 > 8. Giornata



12:00



Monori SE - Budapest Honvéd

Ózdi FC - Kaposvári RFC

Pécsi MFC - Kisvárda FC

Vác FC - Újpest FC

Dorogi FC - Debreceni VSC

Szarvasi FC - Zalaegerszegi TE

Dabas-Gyón FC - Puskás FC

Mosonmagyaróvár - Paksi SE

Lipot SK - Gyirmót SE

III. Kerületi TVE - Budapesti Vasas



15:30 Szombathelyi Haladás - Budafoki LC



18:00



Győri ETO FC - Mezõkövesd-Zsóry

Pálhalma SE - BFC Siófok



20:00 Békéscsaba 1912 Előre SE - Ferencvárosi TC