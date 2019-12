Coppa Italia, Sassuolo – Perugia: le formazioni ufficiali

REGGIO EMILIA – Mercoledì 4 dicembre alle 15 Sassuolo e Perugia in campo per il quarto turno di Coppa Italia, gara unica. Seguiremo il match in tempo reale con la nostra webcronaca. Sarà Sozza l’arbitro dell’incontro che vede numerose assenza per la squadra di De Zerbi: Chiriches, Defrel, Consigli e ancora Ferrari e Rogerio. Dalle 14 scopriremo le formazioni ufficiali. Si tratta di una sfida inedita per queste due squadre nè in A, ne in B e Coppa Italia. Queste le parole del tecnico De Zerbi alla vigilia: “Turnover? Darò un po’ di spazio a chi non ha giocato a Torino, per obbligo e necessità. In avanti e dietro siamo all’osso e non mi sembra opportuno mettere a rischio situazioni borderline come Romagna che ha un ginocchio così così, Marlon non è ancora uscito completamente a livello fisico dall’anno scorso, Boga e Caputo hanno qualche acciacco, Magnanelli lo tengo come un diamante, è un generoso e va oltre ma non si sa gestire e dobbiamo gestirlo noi ma ci saranno Duncan, Obiang, Bourabia, Peluso, uno tra Traoré e Djuricic, Muldur e Tripaldelli, perché la partita vogliamo vincerla anche perché la partita col Cagliari si prepara domani”.

Le formazioni ufficiali di Sassuolo – Perugia

SASSUOLO (4-3-3): Russo; Tripaldelli, Peluso, Piccinini, Muldur; Mazzitelli, Obiang, Bourabia; Traoré, Raspadori, Duncan. A disposizione: Pegolo, Turati, Rogerio, Djuricic, Ferrari, Ghion, Oddei, Pellegrini, Marginean. Allenatore: De Zerbi

PERUGIA (4-3-2-1): Fulignati; Di Chiara, Gyomber, Falasco, Mazzocchi; Balic, Nicolussi, Carraro; Fernandes, Capone; Falcinelli. Allenatore: Oddo

Arbitro: Sozza

Assistenti: Grossi, Marchi

Quarto ufficiale: Camplone

SEGUI LA CRONACA DIRETTA