Mercoledì 4 dicembre si giocano il quarto turno della Coppa Italia 2019-2020e la sedicesima giornata di Ligue 1. I pronostici di oggi riguardano complessivamente sei gare relative a dette competizioni, che siamo andati ad analizzare. Nel dettaglio la scommessa del giorno.

Sassuolo – Perugia 1 (ore 15)

Gara valevole per il quarto turno di Coppa Italia. I padroni di casa sono reduci dal pareggio ottenuto a Torino contro la Juventus e in classifica sono quattordicesimi con 14 punti. Il Perugia, dopo due sconfitte di fila, è tornato alla vittoria battendo il Pescara e in classifica occupa la terza posizione con 22 punti.

Spal – Lecce 1 (ore 18)

Incontro valido per il quarto turno della Coppa Italia. Il Genoa viene dalla sconfitta casalinga contro l’Inter ed è penultima con 9 punti. Cinque lunghezze in più per il Lecce, quindicesimo e reduce dalla vittoria ottenuta a Firenze.

Fiorentina – Cittadella 1 (ore 21)

Match valido per il quarto turno della Coppa Italia. La Viola che è reduce da due sconfitte consecutive contro Verona e Lecce e nella classifica di Serie A occupa l’undicesimo posto con 16 punti. I veneti vengono dal pareggio esterno di Crotone e sono quarti con 22 punti nel campionato cadetto.

St Etienne – Nizza 1 (ore 19)

Incontro valevole per la sedicesima giornata del masssimo campionato francese. I padroni di casa provengono dalla vsconfitta rimediata in trasferta sul campo del Rennes e in classifica sono noni con 20 punti. Due lunghezze in meno per gli ospiti, secondi e reduci dalla vittoria casalinga contro l’Angers.

Tolosa – Monaco 2 (ore 19)

Match valido per la sedicesima giornata del massimo campionato francese. I padroni di casa provengono dalla sconfitta rimediata in trasferta sul campo del Nantes e in classifica sono ultimi con 12 punti. Sei lunghezze in più per gli ospiti, diciottesimi e reduci dalla sconfitta subita a Bordeaux.

Udinese – Bologna (ore 21.05)

Match valido per la sedicesima giornata del masssimo campionato francese. I padroni di casa provengono dalla sconfitta esterna contro la Lazio e sono sedicesimi con 14 punti. Due lunghezze in più per il Bologna, dodicesimo e reduce dal successo ottenutto sul campo del Napoli

Riepilogo delle partite: la schedina consigliata per le partite del 4 dicembre 2019

