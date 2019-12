Udinese – Bologna: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Udinese – Bologna del 4 dicembre 2019: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valevole per il quarto turno di Coppa Italia, calcio d’inizio alle ore 21

UDINE – Mercoledì 4 dicembre alle ore 21 andrà in scena Udinese – Bologna, incontro valevole per il quarto turno della Coppa Italia 2019/2020. Da una parte ci sono i bianconeri che, in campionato, sono reduci dalla larga sconfitta esterna contro la Lazio e in classifica occupano la sedicesima posizione con 14 punti. Dall’altra parte, invece, ci sono gli emiliani che vengono dal fondamentale successo esterno di Napoli e in classifica occupano il dodicesimo posto con 16 punti.

La cronaca minuto per minuto

Mercoledì 4 dicembre alle ore 20 le formazioni ufficiali, dalle 21 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI UDINESE – Gotti dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 3-5-2 con Nicolas in porta, pacchetto difensivo composto da De Maio, Ekong e Samir. A centrocampo Mandragora in cabina di regia con Barak e Fofana mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a Ter Avest e Opoku. In attacco tandem offensivo composto da Pussetto e Lasagna.

QUI BOLOGNA – Gli ospiti dovrebbero schierarsi sul rettangolo di gioco col 4-2-3-1 con Da Costa in porta, pacchetto difensivo composto da Krejci e Mbaye sulle corsie esterne mentre nel mezzo Paz e Bani. A centrocampo Dzemaili e Schouten in cabina di regia mentre davanti terzetto composto da Skov Olsen, Svanberg e Orsolini alle spalle dell’unica punta Destro.

Dove vederla in TV e in streaming

Il match Udinese – Bologna, valevole per il quarto turno della Coppa Italia 2019/2020, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su RAI 2.

Le probabili formazioni di Udinese – Bologna

UDINESE (3-5-2): Nicolas; De Maio, Ekong, Samir, Ter Avest, Barak, Mandragora, Fofana, Opoku, Pussetto, Lasagna. Allenatore: Gotti

BOLOGNA (4-2-3-1): Da Costa; Krejci, Paz, Bani, Mbaye, Schouten, Dzemaili, Skov Olsen, Svanberg, Orsolini, Destro. Allenatore: Mihajlovic

STADIO: Dacia Arena