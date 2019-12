Coppa Italia, Udinese-Bologna: le formazioni ufficiali del match

Le formazioni ufficiali di Udinese-Bologna: incontro valevole per il quarto turno di Coppa italia, calcio d’inizio alle ore 21.

UDINE – Tra poco faranno il loro ingresso in campo i giocatori di Udinese e Bologna nel match valido per il quarto turno della Coppa Italia 2019/2020. Per quanto concerne il capitolo formazioni 3-5-2 per l’Udinese con il tandem offensivo composto da Teodorczyk e Lasagna mentre il Bologna risponde col 4-2-3-1 con Krejci, Svanberg e Orsolini alle spalle dell’unica punta Juwara.

Le formazioni ufficiali di Udinese-Bologna

UDINESE (3-5-2): Nicolas; Nuytinck, De Maio, Sierralta; Ter Avest, Barak, Mandragora, Fofana, Opoku; Teodorczyk, Lasagna. Allenatore: Gotti.

BOLOGNA (4-2-3-1): Da Costa; Mbaye, Corbo, Paz, Denswil; Medel, Poli; Orsolini, Svanberg, Krejci; Juwara. Allenatore: Mihajlovic