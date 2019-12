Diretta Manchester United – Tottenham: risultato e tabellino in tempo reale

Diretta di Manchester United – Tottenham del 4 dicembre 2019: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la quindicesima giornata di Premier League, calcio d’inizio alle 20.30

MANCHESTER – Questa sera, mercoledì 4 dicembre 2019, alle ore 20.30 andrà in scena Manchester United – Tottenham, incontro valevole per la quindicesima giornata della Premier League 2019/2020. Da una parte ci sono i padroni di casa che sono reduci dal pareggio casalingo con l’Aston Villa e in classifica occupano la decima posizione con 18 punti. Dall’altra parte c’è la squadra di Mourinho, grande ex di turno, che è reduce dalla vittoria casalinga contro il Bournemouth e in classifica occupa il sesto posto, insieme al Wolves, con 20 punti.

Le probabili formazioni di Manchester United – Tottenham

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Young; McTominay, Fred; James, Pereira, Rashford; Martial. Allenatore: Solskjaer

TOTTENHAM (4-2-3-1): Gazzaniga; Aurier, Davynson, Alderweireld, Vertonghen; Dier, Winks; Moura, Alli, Son; Kane. Allenatore: Mourinho

