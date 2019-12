Diretta Alessandria – Juventus U23: risultato e tabellino in tempo reale

Diretta di Alessandria – Juventus U23 del 04 dicembre 2019: presentazione, formazioni e tabellino in tempo reale del match valevole per il recupero della quindicesima giornata del campionato di serie C girone A, calcio d’inizio alle 20

ALESSANDRIA – Questa sera 4 dicembre, allo Stadio Giuseppe Moccagatta di Alessandria si gioca Alessandria – Juventus U23 incontro valevole per il recupero della quindicesima giornata del campionato di serie C girone A, calcio d’inizio previsto per le ore 20. I padroni di casa vengono dalla sconfitta interna contro il Siena e in classifica occupano l’ottava posizione con 24 punti. Tre lunghezze in meno la Juventus U23, reduci da un pareggio esterno sul campo del Como. Per entrambe le squadre serve una vittoria per raggiungere la zona playoff.

Il tabellino in diretta minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

[formazioni in attesa di ufficializzazione]

ALESSANDRIA (3-5-2): A. Valentini; A. Dossena, F. Cosenza, G. Sciacca, A. Cambiaso, R. Chiarello, C. Suljic, F. Castellano, R. Celia, U. Eusepi, A. Arrighini. A disposizione: C. Marietta, M. Ponzio, F. Gilli, K. Gjura, G. Cleur, O. M'Hamsi, F. Casarini, F. Sartore, F. Akammadu, M. Gerace, L. Pandolfi, L. Crisanto. Allenatore: Cristiano Scazzola.



JUVENTUS UNDER 23 (3-5-2): L. Loria; P. Beruatto, L. Coccolo, E. Mulè, G. Frabotta, M. Portanova, S. Muratore, L. Clemenza, K. Han, D. Mota Carvalho, E. Lanini. A disposizione: M. Raina, T. Nocchi, L. Oliveira Rosa, R. Alcibiade, I. Toure, S. Beltrame, D. Peeters, L. Zanimacchia, A. Di Pardo, H. Rafia, N. Baden Frederiksen, M. Olivieri. Allenatore: Fabio Pecchia.

Le probabili formazioni di Alessandria – Juventus U23

L’Alessandria dovrebbe scendere in campo con il modulo 3-5-2 con Valentini in porta e difesa composta da Dossena, Cosenza e Sciacca. In mezzo al campo Suljic in regia con Castellano e Chiarello mezze ali mentre sulle corsie agiranno Cambiaso e Celia. Il tandem d’attacco sarà Eusepi – Arrighini. Per la Juventus U23 probabile modulo 4-2-3-1 con Loria tra i pali e difesa formata da Alcibiade e Coccolo centrali con Rosa e Beruatto sulle corsie. A centrocampo agiranno Toure e Clemenza mentre in avanti Han, Beltrame e Olivieri supporteranno l’unica punta Mota Carvalho.

Alessandria (3-5-2): Valentini; Dossena, Cosenza, Sciacca; Cambiaso, Castellano, Suljic, Chiarello, Celia; Eusepi, Arrighini.

Juventus U23 (4-2-3-1): Loria; Rosa, Alcibiade, Coccolo, Beruatto; Toure, Clemenza; Han, Beltrame, Olivieri; Mota Carvalho.

Dove seguire Alessandria – Juventus U23

Il match Alessandria – Juventus U23 sarà trasmesso in diretta e in esclusiva su ELEVEN SPORTS.