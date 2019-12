Liga 2019-2020: la presentazione della sedicesima giornata

Il programma delle venti squadre del campionato spagnolo nella sedicesima giornata della stagione 2019/2020. Inizierà con Villareal – Atletico Madrid (venerdì 6 dicembre 21:00) e si concluderà con Osasuna – Siviglia (domenica 8 dicembre 21:00).

MADRID – Prosegue il testa a testa tra Barcellona e Real Madrid che con una partita in meno sono prime in classifica con una lunghezza di vantaggio sul Siviglia. La squadra catalana se la vedrà in casa contro il Maiorca (sabato 7 dicembre 21:00) mentre i madrileni giocheranno contro l’Espanyol, penultimo in classifica con 9 punti (sabato 7 dicembre 13:00). Il Real Sociedad e l’Atletico Bilbao (quarte in classifica a 26 punti) se la vedranno rispettivamente contro Valladolid e Betis, mentre l’Atletico Madrid (sesto a 25 punti) giocherà l’anticipo del venerdì in casa del Villareal.

Il programma completo della sedicesima giornata di Liga

Venerdì 6 dicembre

Villareal – Atletico Madrid 21:00

Sabato 7 dicembre

Real Madrid – Espanyol 13:00

Granada – Alavès 16:00

Levante – Valencia 18:30

Barcellona – Maiorca 21:00

Domenica 8 dicembre