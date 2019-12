Udinese-Bologna 4-0, il tabellino: friulani agli ottavi di Coppa Italia

Il tabellino di Udinese-Bologna 4-0 il risultato finale: netto successo dei bianconeri che staccano il pass per gli ottavi di Coppa Italia.

UDINE – Nel match valevole per il quarto turno di Coppa Italia l’Udinese schianta 4-0 il Bologna staccando il pass per gli ottavi di finale. Tutto semplice per la squadra bianconera che chiude i conti nel primo tempo grazie ai gol di Barak e De Maio. Nella ripresa non arriva la reazione del Bologna e i friulani chiudono i conti grazie ai gol di Mandragora e Lasagna . Con questa vittoria, dunque, la squadra di Gotti stacca il pass per gli ottavi di finale dove incontrerà la Juventus. In campionato i bianconeri affronteranno il Napoli, sempre alla Dacia Arena, mentre il Bologna ospiterà il Milan.

Udinese-Bologna 4-0: il tabellino del match

UDINESE (3-5-2): Nicolas; Nuytinck, De Maio, Sierralta; Ter Avest (73′ Larsen), Barak, Mandragora (81′ Walace), Fofana, Opoku (58′ Pussetto); Teodorczyk, Lasagna. A disposizione: Perisan, Musso, Becao, Samir, Ekong, Larsen, De Paul, Kubala, Walace, Nestorovski, Okaka, Pussetto. Allenatore: Gotti.

BOLOGNA (4-2-3-1): Da Costa; Mbaye, Corbo, Paz, Denswil; Medel, Poli (46′ Schouten); Orsolini, Svanberg, Krejci (68′ Destro); Juwara. A disposizione: Skorupski, Sarr, Danilo, Tomiyasu, Sansone, Schouten, Destro, Skov Olsen, Palacio. Allenatore: Mihajlovic

RETI: 24′ Barak (U), 42′ De Maio (U), 77′ Mandragora (U), 92′ Lasagna (U)

AMMONIZIONI: Corbo, Schouten, Da Costa, Juwara (B), Sierralta, De Maio, Larsen (U)

ESPULSIONI: //

RECUPERO: 2′ nel primo tempo, 3′ nel secondo tempo

STADIO: Dacia Arena