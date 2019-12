Fiorentina-Cittadella 2-0, il tabellino: doppietta di Benassi

Il tabellino di Fiorentina-Cittadella 2-0 il risultato finale: doppietta di Benassi per il successo della squadra Viola che stacca il pass per gli ottavi.

FIRENZE – Nel match valevole per il quarto turno della Coppa Italia 2019/2020 la Fiorentina batte 2-0 il Cittadella staccando il pass per gli ottavi di finale. Dopo due sconfitte consecutive in campionato, dunque, la Viola torna al successo grazie alla doppietta di Benassi che stende il collettivo di Venturato, autore di un’altra buona prestazione. Con questa vittoria, come detto, la Fiorentina si qualifica agli ottavi di finale dove incontrerà l’Atalanta nel match che si giocherà a metà gennaio.

Fiorentina-Cittadella 2-0: il tabellino del match

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Dalbert (83′ Terzic), Milenkovic, Ranieri, Venuti; Benassi, Pulgar, Castrovilli; Ghezzal (75′ Caceres), Vlahovic, Sottil (32′ Lirola). Allenatore: Montella

CITTADELLA (4-3-1-2): Maniero; Mora, Camigliano, Perticone, Ventola, Bussaglia (78′ Rosafio), Iori, Proia, Luppi (73′ D’Urso), Panico, Celar (73′ Diaw). Allenatore: Venturaro

RETI: 21′ Benassi (F), 53′ Benassi (F)

AMMONIZIONI: Bussaglia, Iori (C), Milenkovic, Pulgar (F)

ESPULSIONI: Venuti (F)

RECUPERO: 1′ nel primo tempo, 5′ nel secondo tempo

STADIO: Artemio Franchi