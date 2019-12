Fiorentina – Cittadella: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Fiorentina – Cittadella del 3 dicembre 2019: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valevole per il quarto turno di Coppa Italia, calcio d’inizio alle ore 21

FIRENZE – Mercoledì 3 dicembre alle ore 21 andrà in scena Fiorentina – Cittadella, incontro valevole per il quarto turno della Coppa Italia 2019/2020. Da una parte c’è la Viola che è reduce da due sconfitte consecutive contro Verona e Lecce e in classifica occupa l’undicesimo posto con 16 punti. Dall’altra parte ci sono i veneti che vengono dal pareggio esterno di Crotone e in classifica occupano la quarta posizione con 22 punti.

La cronaca minuto per minuto

La presentazione del match

QUI FIORENTINA – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo col 3-5-2 con Terracciano in porta, pacchetto difensivo composto da Ranieri, Milenkovic e Ceccherini. A centrocampo Cristoforo in cabina di regia con Ghezzal e Benassi mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a Venuti e Sottil. In attacco tandem offensivo composto da Boateng e Pedro.

QUI CITTADELLA – Gli ospiti dovrebbero scendere in campo col classico 4-3-1-2 con Paleari in porta, pacchetto difensivo composto da Ghiringhelli e Benedetti sulle corsie esterne mentre nel mezzo Perticone e Frare. A centrocampo Pavan in cabina di regia con Camigliano e Vita mezze ali mentre davanti Luppi alle spalle del tandem offensivo composto da Panico e Celar.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Fiorentina – Cittadella, valevole per il quarto turno di Coppa Italia, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su RAI 2.

Le probabili formazioni di Fiorentina – Cittadella

FIORENTINA (3-5-2): Terracciano; Ranieri, Milenkovic, Ceccherini, Venuti, Benassi, Cristoforo, Ghezzal, Sottil, Boateng, Pedro. Allenatore: Montella

CITTADELLA (4-3-1-2): Paleari; Ghiringhelli, Frare, Perticone, Benedetti, Vita, Pavan, Camigliano, Luppi, Panico, Celar. Allenatore: Venturaro

STADIO: Artemio Franchi