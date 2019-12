Campionato Primavera 1, i recuperi della 6° e 7° giornata: date e orari

BERGAMO – La Lega A ha diffuso in un comunicato le variazioni del programma recuperi per le partite relative alla 6° e 7° giornata di campionato. Andiamo a vedere nel dettaglio il quadro degli incontri che si disputeranno tutti nella giornata di oggi, mercoledì 4 dicembre 2019. Partiamo dalle 12.30 con la sfida tra Atalanta ed Empoli inizialmente prevista per le 14.30 ma che si disputerà alle 12.30 presso il Campo Sportivo di Zingonia.

A seguire resta invariato l’orario di Genoa – Juventus alle 14.30 presso il Bagato 9 di Genova mentre si giocherà sempre alle 14.30 (invece delle 16.30) ma al Suning YDC di Milano invece dello Stadio Breda di Sesto San Giovanni la partita tra Inter e Bologna.

Cosa cambia per la trasmissione in tv? Restano tutte in diretta su Sportitalia 60 DTT in HD su SI Smart www.sportitalia.com tranne che per Genoa – Juventus che avrà la differita dalle 16.30. Tuttavia sarà garantita la diretta su Si Solocalcio Si Smart www.sportitalia.com