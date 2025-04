Fiorentina-Empoli 2-0: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Fiorentina-Empoli di Domenica 27 aprile 2025: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie A

FIRENZE – Domenica 27 aprile, alle ore 15, allo Stadio “Artemio Franchi”, la Fiorentina affronterà l’Empoli nella gara valida per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie A 2024-2025.

La Viola, dopo il successo per 1-2 ottenuto a Cagliari, é ottava con 56 punti, frutto di sedici vittorie, otto pareggi e nove sconfitte, cinquantuno gol fatti e trentatré subiti. L’Empoli, che in settimana é stato eliminato dalla Coppa Italia per opera del Bologna, arriva invece dal 2-2 contro il Venezia ed é penultimo (a -1 dal Lecce, quartultimo) a quota 26. Il suo percorso racconta di quattro partite vinte, tredici pareggiate e sedici perse, ventisei reti realizzate e cinquantadue incassate. Nelle ultime cinque sfide di campionato la Fiorentina ha collezionato dieci punti, l’Empoli tre. Nella stagione in corso le due squadre si sono già incontrate due volte: all’andata, lo scorso 29 settembre, quando finì 0-0 e agli ottavi di finale di Coppa Italia quando l’Empoli ebbe la meglio dopo i calci di rigore.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI FIORENTINA-EMPOLI]

FIORENTINA: de Gea D., Pongracic M., Mari P., Ranieri L., Folorunsho M., Mandragora R., Cataldi D., Adli Y., Gosens R., Gudmundsson A., Beltran L.. A disposizione: Caprini M., Comuzzo P., Fagioli N., Martinelli T., Moreno M., Ndour C., Parisi F., Richardson A., Terracciano P., Zaniolo N. Allenatore: Palladino R..



EMPOLI: Vasquez Llach D. S., Goglichidze S., Ismajli A., Viti M., Gyasi E., Grassi A., Anjorin F., Pezzella G., Solbakken O., Fazzini J., Esposito Se.. A disposizione: Asmussen A., Bacci J., Brancolini F., Campaniello T., Colombo L., De Sciglio M., Henderson L., Konate I., Kovalenko V., Marianucci L., Sambia J., Seghetti J., Silvestri M., Tosto L. Allenatore: D'Aversa R..



Reti: al 7' pt Adli Y. (Fiorentina) , al 25' pt Mandragora R. (Fiorentina) .



Ammonizioni: al 16' pt Beltran L. (Fiorentina) al 20' pt Anjorin F. (Empoli).

L’arbitro

A dirigere la gara sarà Gianluca Manganiello della sezione di Pinerolo, coadiuvato dagli assistenti Marco Scatragli di Arezzo e Davide Moro di Schio. Quarto ufficiale della sfida il signor Francesco Cosso di Reggio Calabria. Al VAR Federico La Penna di Roma 1, assistito da Ivano Pezzuto di Lecce.

Presentazione del match

COME ARRIVA LA FIORENTINA – Indisponibili Bove e Colpani, ai quali nelle ultime ore si é aggiunto Dodò, che é stato operato d’urgenza di appendicite. Davanti a De Gea, la difesa a tre vedrà Pablo Marì al fianco di Pongracic e Ranieri. In cabina di regia Cataldi con Mandragira e Fagioli mentre sulle corsie esterne dovrebbero agire Folorunsho e Gosens. Davanti Kean e Gudmundsson.

COME ARRIVA L’EMPOLI – Assenti per infortunio Haas, Ismajli, Kouamé, Maleh, Pellegri, Sazonov e Zurkowski e per squalifica Cacace. D’Aversa dovrebbe rispondere con il modulo 3-4-2-1 con Vasquez tra i pali e con Goglichidze, Marianucci e Viti pronti a formare il blocco difensivo. In mezzo Grassi con Henderson mentre Viti e Pezzella dovrebbero ultimare la linea di centrocampo. Sulla trequarti Fazzini ed Esposito, di supporto all’unica punta Colombo.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Empoli

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Folorunsho, Mandragora, Cataldi, Fagioli, Gosens; Kean, Gudmundsson. Allenatore: Palladino.

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Marianucci, Viti; Gyasi, Grassi, Henderson, Pezzella; Fazzini, Esposito; Colombo. Allenatore: D’Aversa.

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta: